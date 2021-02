Aulla



Aulla festeggia San Valentino premiando due coppie e con un reading poetico online “Oltre l’ultimo dei sogni”

sabato, 13 febbraio 2021, 09:36

Su idea della delegata alla cultura del comune di Aulla, Marina Pratici, idea realizzata in collaborazione con la consulta delle donne, domenica 14 febbraio, festa di San Valentino, due coppie sposate da molti anni saranno premiate con una pergamena, una rosa ed un libro di poesie d’amore.



Le due coppie saranno premiate dal sindaco di Aulla, Roberto Valettini, dalla stessa Marina Pratici e dalla presidente della consulta delle donne, Sabrina Erta. “Coppie che rappresentano un esempio di amore più forte dello scorrere del tempo. Mi sembra giusto far sapere, soprattutto ai più giovani, che esistono ancora esperienze di vita totalizzanti e portare un raggio di sole, ovviamente rosso come l’amore, nella quotidianità di queste due coppie proprio nel giorno della festa di San Valentino” commenta Marina Pratici.



“Come consulta delle donne rappresentative del nostro territorio – aggiunge Sabrina Erta - abbiamo sposato subito e con entusiasmo l’iniziativa di Marina”.



Sempre domenica 14 febbraio, in diretta sulla pagina Facebook del gruppo “Symposium: torneremo ad abbracciarci”, avrà luogo un reading poetico intitolato “Oltre l’ultimo dei sogni”, da un verso di una poesia di Rainer Maria Rilke.Introdotti da Marina Pratici e da Gaia Greco, presidente dell’associazione “Culturalmente Toscana e dintorni”, presenteranno e declameranno componimenti poetici sul tema dell’amore i seguenti autori: Natasa Butinar, Emir Sokolovic, Arjan Kallco, Joan Joseph Barcelo, Franca Polini, Sara Pacini, Lucia Lo Bianco, Fabio Clerici, Gabriella Paci, Ester Cecere, Vito Adamo, Teresa Cacciatore, Roberta Incerpi, Sara Lombardi, Rita Innocenti, Kiara Aradia, Giovanna Lattanzio, Alessandra Ciaralli, Erika Casanova, Rita Bonini, Laura Delpino, Isabella Sordi, Luigi Leonardi, Gian Maria Felicetti, Greta Piccardi, Cinzia Della Ciana e Angela Maria Fruzzetti.



Il reading poetico si avvale della collaborazione dell'associazione “Culturalmente Toscana e dintorni”, dell’Union Mundial de Poetas por la Paz y por la Libertad e del Cenacolo internazionale di arti e di lettere “Le nove muse”.

