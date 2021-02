Aulla



Biglioli (Forza Italia): "Aulla sott'acqua, occorre cambiare rotta per evitare di annegare nell'inefficienza"

giovedì, 11 febbraio 2021, 19:53

Il coordinatore aullese di Forza Italia, Nicola Biglioli, ha diramato un comunicato stampa in cui tira le somme sulle criticità della città, e chiede al sindaco un cambio di passo che comprenda, se necessario, anche un cambio degli assessori.

“Che Aulla abbia problemi idraulici è ormai assodato. Che basti un'ora di pioggia incessante per causare allagamenti di cantine, garage, strade e scuole è altrettanto chiaro. Presso atto di questi dati di fatto - dichiara Biglioli - c'è da chiedersi cosa abbiano fatto gli assessori ai lavori pubblici, all'urbanistica ed alla protezione civile del comune di Aulla per risolvere la situazione”.

“Ci dovrebbero anzitutto dire se esiste un piano di manutenzione ordinaria per contrastare questi effetti. E soprattutto – incalza il coordinatore aullese - se ne sia stata individuata la causa strutturale. Si era parlato di una centrale elettrica dedicata alle idrovore per evitare allagamenti. Funziona? Non funziona e perché?”.

“Purtroppo la visione e le operazioni studiate e finanziate dalla regione Toscana per Aulla si sono rivelate sbagliate: inutile dire – commenta Biglioli - come la città, dall'alluvione del 2011, non si sia più ripresa. Occorre quindi un brusco cambio di rotta, un'idea di città per restituire ad Aulla capacità attrattiva e forza propulsiva”.

Infine, il coordinatore forzista conclude: “È chiaro però che fra allagamenti, muri e vetrine rotte la nostra città fatichi a rialzarsi. Servono un piano di investimenti e riqualificazione perché Aulla torni grande e serve che il sindaco verifichi l'efficienza della giunta e, se ritiene che sia poco produttiva, ne ridisegni competenze ed interpreti. Prima che sia troppo tardi per cambiare”.

M.C.