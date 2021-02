Aulla



Marina Pratici tra i relatori di "Don't worry be kind"

giovedì, 11 febbraio 2021, 14:10

Si terrà venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021, dalle ore 17:30 alle ore 19:30, inlive streaming, la seconda edizione della tavola rotonda ‘Don’t worry, be kind’ organizzata da Assosinderesi, l’associazione che ha come mission la promozione culturale etica nelle Arti e nei mestieri.

Una vera "maratona" gentile fra Arti e Mestieri che si incontreranno per dibattere questo tema così "fuori moda" ...ma lo è davvero?

Sono in molti, ormai, a credere che in questo mondo, in continua evoluzione, essere gentili sia inverosimile e chi applica la gentilezza sia addirittura sospetto. Le persone gentili sono considerate spinte da un doppio fine, vogliono venderti qualcosa o sono mosse da un principio egoistico in generale. Il pensiero di molti è che se vuoi raggiungere il successo devi essere pronto a gridare e dare battaglia.

L’Associazione Assosinderesi si districherà sul tema della gentilezza e dell’etica nelle tre giornate del 26, 27 e 28 febbraio, facendo incontrare e confrontandosi con molteplici relatori di alto livello, appartenenti al mondo accademico, culturale, artistico e del business, tra cui: il dott. Franck Bocquet – Chief Executive Officer Rispo Frozen Food, il dott. Paolo Alfonso Sada – Amministratore Delegato Quaderni di Viaggio, la dott.ssa Cindy Martine Grasso – Owner Nikisa Communication, il dott. Oscar Perego – Grafico Creativo fondatore di Baobab, il prof. Mauro Mantovani – Magnifico Rettore e Professore di Filosofia Teoretica presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma, il prof. Orazio Antonio Bologna – Presidente di Giuria Laurea Apollinaris Poetica e Professore di Composizione Latina, Letteratura Latina, Metrica Latina e Greca presso UPS di Roma, la dott.ssa Roberta di Febo – Fondatrice e Direttrice dell’Accademia e Liceo Musicale e Coreutico Giuditta Pasta di Como, la dott.ssa Vanessa Marinelli – Presidente Arte e Musica, la dott.ssa Marina Pratici – Poetessa, critico letterario e saggista, il prof. Giovanni Cordini – Professore di Diritto dell’Ambiente e del Territorio presso l’Università degli Studi di Pavia, la dott.ssa Angioletta Masiero – Giornalista, conduttrice radiofonica e scrittrice, l’Ing. Stefano Sedda – Manager Director IAS Compliance Coaching Academy, il prof. Hafez Haidar – Accademico Emerito, candidato al Premio Nobel per la Pace e per la Letteratura.

“L’ipocrisia, l'invidia nascosta, e la propiziazione non sono mai in realtà gentili, perché hanno come scopi il colpire e il distruggere con mezzi velati ma pur mezzi di distruzione. La vera gentilezza ha a che fare con l’ascolto, la comprensione e una corretta comunicazione, per questo credo che promuovere Cultura etica sia la chiave del successo sia personale che professionale" afferma Donatella Rampado fondatrice di Assosinderesi.

L’Associazione Assosinderesi si indirizza a persone che avvertono l'imperativo di promuovere cultura etica nelle arti e nei mestieri, sia pure a costo di tensioni e disagi. Persone che, per ruolo e impegno, si sentono vocate a trasmettere a terzi i propri valori, in vista di una crescita collettiva generale eticamente connotata.

Il tema importante ha avuto il supporto di partner e media partner che da subito hanno voluto sostenere l'iniziativa: Comune di Varedo, Arte e Musica, Baobab,Banca Valsabbina, Ristopiù Lombardia Spa e Artemida che hanno sposato da subito il proposito programmatico di Assosinderesi: condividere esperienze, promuovere e sviluppare cultura mediante l'aggregazione e l'apporto di esperienza specifiche.

La capacità umana innata di saper scegliere fra il bene ed il male è il significato del nome che porta l’Associazione. Farsi domande, trovare risposte e condividere opportunità e scelte sono le colonne portanti di questa comunità che, con azioni semplici e soprattutto pratiche, suggerisce innovazione, sviluppo e creatività attraverso un pensiero etico comune.

I lavori saranno suddivisi in tre sezioni pomeridiane, di massimo due ore ciascuna, dalle 17,30 alle 19,30. È prevista la registrazione video dell’evento per una successiva divulgazione e l’inserimento dei testi, articoli e testimonianze nella seconda pubblicazione dell’Antologia di Assosinderesi.

La partecipazione è gratuita.

Approfondimenti, iscrizioni e dettagli su programma: info@assosinderesi.it

I LINK PER CONNETTERSI

26 febbraio

Link 26.02 per gli spettatori: https://www.youtube.com/watch?v=dQwsLieOwzk&feature=youtu.be

27 febbraio

Link 27.02 per gli spettatori: https://youtu.be/qVlt2cnbocs

28 febbraio

Link 28.02 per gli spettatori: https://youtu.be/7SEUOgRwvHs