Aulla



Montemagni (Lega): "Ponte di Albiano, i più attivi per risolvere la problematica post-crollo sono quelli di "Striscia la notizia"

giovedì, 11 febbraio 2021, 14:31

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene in merito alla problematica conseguita al crollo del ponte di Albiano Magra.



"Sono trascorsi ormai dieci mesi dal rovinoso crollo del Ponte di Albiano - afferma - ma la situazione nell'area interessata pare essere cristalizzata nel tempo."



"Anzi - prosegue il consigliere - il maltempo, se possibile, ha reso ancora più complesso il contesto, trascinando a valle le macerie, con tutte le inevitabili conseguenze del caso."



"Una palese criticità - precisa l'esponente leghista - che evidenzia, pure, problemi legati alla sicurezza del luogo ed all'isolamento a cui è tuttora sottoposto chi risiede in zona."



"Anas - sottolinea la rappresentante della Lega - segnala che non può intervenire finchè sono in piedi le indagini della Magistratura; insomma, un classico rimpallo di responsabilità che danneggia, inevitabilmente, i cittadini."



"Purtroppo, stando così le cose - conclude Elisa Montemagni - temiamo che passerà ancora del tempo, prima che s'inizino i doverosi interventi; sicuramente, ci sarà, dunque, altro lavoro per gli inviati di "Striscia la notizia", forse gli unici che hanno, fin qui capito veramente, la gravità della problematica."