Aulla



Biglioli (Forza Italia): "Sul ritorno del Pet 118 alla Croce Bianca di Aulla hanno vinto i cittadini”

mercoledì, 17 febbraio 2021, 19:40

“Il ritorno del Pet 118 alla Croce Bianca di Aulla è, anzitutto, una vittoria dei cittadini. Ed una conseguente sconfitta di Asl, regione e certa politica”. Parole di Nicola Biglioli, coordinatore di Forza Italia di Aulla.

“Una vittoria di tutti quei cittadini che avevano firmato perché il Pet restasse dov'era – sostiene Biglioli - proprio presso la Croce Bianca e si evitasse di portarlo alla Casa della Salute. Raccolte firme, petizioni, interrogazioni in consiglio regionale, appelli: niente, tutto inutile, l'allora direttore generale dell'Asl era stato perentorio ed inamovibile nel perpetrare una scelta insensata e totalmente sbagliata. Fu così che il Pet venne trasportato lungo fiume, presso la Casa della Salute, motivando la scelta con un progetto che lo prevedeva e lo finanziava. Che poi non ci fosse spazio, si lavorasse con difficoltà, le barelle non entrassero e i mezzi restassero alle intemperie non importava a nessuno”.

“Oggi – prosegue il coordinatore aullese – che per i motivi che tutti conosciamo purtroppo legati alla pandemia, il Pet ritorna nella propria casa, quella della Croce Bianca, non ci aspettiamo certo che Asl e Regione ammettano la sconfitta, ma siamo ugualmente contenti che siano tornati sui propri passi, soprattutto per i cittadini e i loro diritti. Certa politica, che aveva taciuto inerte agli spostamenti sopra menzionati farebbe bene a tacere anche adesso”.

Infine la stoccata di Biglioli: ”Quando mancano il coraggio, la libertà e l'autodetermianazione, manca il presupposto principale per fare politica in un territorio dilaniato e offeso da chi l'ha abbandonato a se stesso. Noi di Forza Italia, ad Aulla, siamo stati sempre dalla stessa parte, quella di chi non si adegua alle scelte sbagliate dell'Asl che hanno indebolito la sanità locale e quella di chi non dice signorsì alla regione, per la quale siamo sempre stati solo e soltanto una terra di confine nella quale prendere voti e non investire. Alla prossima battaglia”.

M.C.