Aulla



Una rivoluzione per la Lunigiana: collegamento diretto A15-Aulla-Filanda

venerdì, 5 febbraio 2021, 14:36

di michela carlotti

All’ordine del giorno del consiglio comunale convocato per questa sera alle 20.30, c’è l’approvazione del progetto di adeguamento della viabilità di adduzione al casello autostradale di Aulla.

Il progetto prevede interventi rivoluzionari per la viabilità aullese e non solo, con la costruzione di due rotatorie: una di adduzione al casello autostradale di Aulla mentre l'altra collegherà direttamente Aulla con la Filanda sulla strada statale della Cisa, andando a creare un flusso diretto per il tronco autocisa A15. Inclusa nel progetto c’è, inoltre, la riqualificazione della zona con la creazione dei marciapiedi di Viale Lunigiana e la realizzazione di un'area verde.

Il sindaco Roberto Valettini, raggiunto telefonicamente, ha dichiarato: “Mi preme sottolineare l’importanza storica, ripeto storica, dell’opera. Queste due rotonde daranno non solo ad Aulla ma a tutta la Lunigiana, una viabilità più fluida e scorrevole. In particolare ne beneficerà la Lunigiana orientale: i comuni di Fivizzano e Casola, ma anche di Licciana Nardi e Comano. Inoltre l’intervento alleggerirà il traffico pesante nel circuito davanti al Demy hotel contribuendo anche ad un beneficio ambientale. Per non parlare dell’importanza del collegamento diretto tra Aulla e la Ragnaia-Filanda”.

Il consiglio comunale si svolgerà in sede comunale nel rispetto delle normative anticovid.