Al via la rimozione dei cumuli alluvionali alla Ragnaia: quali sorti, invece, per il cinema “Città di Aulla”?

giovedì, 4 marzo 2021, 19:48

di michela carlotti

Sono passati ormai 10 anni dalla tragica alluvione che travolse la città di Aulla il 25 ottobre 2011, sommergendola in un'ondata letale di fango in cui persero la vita due persone, Enrica Pavoletti e Claudio Pozzi, e si spensero per sempre le luci di numerose attività commerciali.



Insieme al dolore rimasto impresso nella mente e nell'animo degli aullesi, in tutti questi anni sono anche rimasti i cumuli alluvionali di fango che allora furono depositati nell’area di abbancamento provvisorio presso la ex Montecatini, in località Ragnaia.



Dopo lunghi anni, quel lascito tangibile del doloroso evento sta per essere rimosso. “Solo in seguito ad un lungo iter affrontato dal comune di Aulla insieme agli Enti preposti, sono finalmente iniziati i lavori. Un intervento tecnicamente semplice – ha dichiarato il sindaco Roberto Valettini – ma reso complicato dalle pastoie burocratiche e dai conflitti di competenza, ed in particolar modo dalla mancanza di una chiara ed univoca volontà politica delle passate amministrazioni”.



La ditta che si occuperà dello smaltimento dei cumuli di natura terrigena depositati su terreni privati che finalmente potranno essere riconsegnati ai legittimi proprietari, è l'Abate S.r.l. di Livorno, per un costo di euro 197.200,58 a cui si aggiungono gli oneri per la sicurezza per 2.402,10 euro ed i costi della manodopera pari ad 26.748,00 euro per un totale complessivo di 226.350,60 euro. I lavori dovranno essere ultimati entro trenta giorni naturali consecutivi dalla stipula del contratto.



“Così una porzione importante dell'area urbana sarà risanata e riqualificata per essere finalmente restituita ai legittimi proprietari e alla sua piena fruizione” – ha commentato il primo cittadino.



Un intervento che l'amministrazione comunale aullese ha così definito in una nota stampa pubblicata sul sito istituzionale del comune: “Un atto dovuto dall'ente e del quale il sindaco e l'amministrazione si sono subito fatti carico sin dal loro insediamento nella persona dell'assessore all'ambiente Roberto Cipriani. Un risultato importante in quanto si tratta della risoluzione di un annoso problema mai affrontato prima, legato ad un tragico evento che ha inferto molte ferite, ma che l'amministrazione si è impegnata a curare, nel tentativo di restituire alla cittadinanza un territorio risanato e riqualificato”.



Ma, a questo punto, sono in molti a chiedersi quali sorti siano ascritte nel destino dell'ex cinema teatro “Città di Aulla” che appare ancor oggi un enorme deposito di fango e rifiuti alluvionali che, da allora, giacciono insieme alle macerie di ciò che resta della sala polifunzionale sotto il palazzo comunale.



A fine gennaio il sindaco Valettini aveva ottenuto dalla regione Toscana l'impegno in direzione della stipula di un protocollo d'intesa per la realizzazione di vari interventi di ripristino ritenuti necessari a seguito dell’alluvione, tra cui, appunto il recupero del cinema-teatro.



In attesa che venga dato seguito all'accordo, di certo per ora c'è un altro intervento che il comune di Aulla ha già fatto a proprie spese: quello su una parte del piano terra di Palazzo Centurione per il recupero dell'antico teatro, con un investimento di 330 mila euro ed ha provveduto, inoltre, a stanziare altri 13.861 euro per gli arredi dei camerini per gli attori. Dunque, almeno il teatro polifunzionale è pronto, con tutti i servizi accessori, riscaldamenti, parquet: mancano solo gli arredi per essere presto consegnato alla cittadinanza.