Ancora tamponi gratuiti nel comune di Aulla: i numeri dei contagi da inzio pandemia ad oggi

venerdì, 5 marzo 2021, 18:09

Prosegue la disponibilità del comune di Aulla ad effettuare tamponi rapidi antigenici gratuiti ai suoi cittadini. Il consigliere delegato alla salute, Katia Tomè, ha comunicato che questa settimana sono stati effettuati 20 tamponi, di cui nessuno è risultato positivo.

Per effettuare il test occorre la prenotazione telefonica. I residenti di Albiano, sono invitati a telefonare nei giorni feriali al numero 0187415493, mentre per i residenti di tutte le altre frazioni occorre telefonare nei giorni di giovedì e venerdì dalle ore 13 alle ore 17 al 3392999364.

Il comune di Aulla ha pubblicato inoltre un’informativa sui numeri dei contagi: dal 1 gennaio ad oggi sono stati registrati 114 casi di posività covid-19 nel territorio comunale. Di questi, 50 sono i soggetti guariti e 64 sono quelli ancora positivi.

Dall’inizio pandemia, invece, sono stati 672 i contagi totali nel comune di Aulla.

Per quanto riguarda il territorio lunigianese, invece, attualmente sono 274 i positivi a domicilio e 7 gli ospedalizzati, mentre 189 è il numero totale dei decessi.

In questo anno si sono registrati tre picchi in Lunigiana: a marzo 2020 con 320 positivi, a novembre 2020 con 1021 positivi ed a febbraio 2021 con 349 positivi.

Sempre in Lunigiana, da inizio pandemia ad oggi sono stati effettuati 31.396 tamponi molecolari e 6.976 tamponi rapidi.



