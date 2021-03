Aulla



Aulla celebra la figura femminile, la primavera e la poesia

sabato, 20 marzo 2021, 21:34

di michela carlotti

Due eventi organizzati dalla delegata comunale alle pari opportunità, Marina Pratici, con il patrocinio del comune di Aulla e la collaborazione della consulta delle donne.



Il primo si è svolto, nel rispetto delle normative anticovid, nel pomeriggio di oggi con l’iniziativa intitolata “Il nostro canto libero” per celebrare il lungo cammino delle donne verso la libertà.

“E’ un evento nel segno del mese di marzo – ha commentato Marina Pratici – il mese per eccellenza dedicato alla donna, alla primavera, alla poesia”.



Hanno portato i loro saluti il sindaco Roberto Valettini e la presidente della consulta delle donne, Sabrina Erta, mentre ad introdurre l’iniziativa è stata la stessa Marina Pratici.



Una scaletta di interventi: dalla psicoterapeuta Simona Adorni (“Il vento delle emozioni: respiriamo libertà”) allo psicologo Massimiliano Compagnone (“La linea sottile fra amori impossibili e piccoli miracoli”), a cui sono seguite le letture poetiche a cura Raffaella Agati, Silvia Barella, Alessandra Ciaralli e Lilly Jetti.



Domani, domenica 21 marzo, in occasione della “Giornata mondiale della poesia” l’appuntamento sarà con “Parole di primavera”, in diretta facebook sulla pagina del gruppo “Symposium: torneremo ad abbracciarci”.



Introdotti da Marina Pratici e da Gaia Greco, declameranno componimenti poetici dedicati alla primavera i seguenti autori e scrittori: Sara Pacini, Alessandra Ciaralli, Ester Cecere, Erika Casanova, Franca Polini, Lucia Lo Bianco, Laura Delpino, Rita Bonini, Giovanna Lattanzio, Kiara Aradia, Rita Innocenti, Teresa Cacciatore, Angela Maria Fruzzetti, Natasa Butinar, Fabio Clerici, Roberta Incerpi, Emir Sokolovic, Gabriella Paci, Francesca Bianchi, Isabella Sordi, Arjan Kallco, Joan Josep Barcelo, Gian Maria Felicetti e Sara Lombardi.



“Voglio ringraziare i professionisti che hanno deciso di dare il loro contributo alla manifestazione e le realtà associative collaboranti, con le quali mi lega un rapporto affettivo prima che istituzionale” – ha detto la Pratici riferendosi alle associazione “Culturalmente Toscana e dintorni”, “Union Mundial de Poetas por la Paz y por la Libertad”, “Cenacolo intercontinentale”, “Le nove muse”, “La Brunella”, “Lucciola…una luce nel buio”, “Gaia Alma Mater” e “La mansarda lilla”.