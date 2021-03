Aulla



Dopo i disagi, arriva l’intesa Ersu e Comune di Aulla sulla rimodulazione del servizio rifiuti: ecco le novità

venerdì, 26 marzo 2021, 11:52

di michela carlotti

Dal 1 aprile partirà la rimodulazione di alcuni servizi che il comune di Aulla ha messo a punto con l’azienda Ersu SpA, che da inizio anno gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Lunigiana.

Dopo i primi caotici mesi che hanno visto lunghe file di cittadini in coda per ritirare il kit della raccolta differenziata, l’amministrazione comunale è intervenuta per rispondere con maggiore efficacia ai bisogni della popolazione, soprattutto in un momento in cui le lunghe attese sono altamente sconsigliate.

Per la distribuzione dei sacchetti sarà possibile ritirare il kit per la differenziata presso i locali del comune nei giorni di sabato dalle ore 8.00 alle 13.00 e di mercoledì dalle ore 15.00 alle 18.00. Si potrà farlo anche ad Albiano Magra, nei locali della Croce Rossa, il primo ed il secondo giovedì del mese dalle ore 8.00 alle 11.00.

Inoltre, non ci sarà limite nei conferimenti: verde e ingombranti potranno essere smaltiti senza limiti.

L’Ecomobile stazionerà ad Aulla in piazza Nenni il primo lunedì di ogni mese dalle ore 10.00 alle 15.00 e ad Albiano in piazza Chiesa il terzo lunedì di ogni mese dalle ore 10.00 alle 15.00. Saranno presto resi noti gli aggiornamenti relativi al passaggio dell’Ecomobile a Pallerone, Serricciolo, Bigliolo, Quercia, Caprigliola e Stadano.

L’utenza domestica, munita di carta d’identità, tessera sanitaria o bolletta Tari, potrà conferire anche rifiuti elettronici come cellulari, telecomandi, frullatori, tostapane, pile, lampadine, piccole stampanti, piccoli televisori e monitor.