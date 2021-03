Aulla



Evaso pluripregiudicato fermato dalla polizia alla stazione di Aulla

lunedì, 15 marzo 2021, 19:07

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, venerdì 12 marzo, gli agenti della polizia ferroviaria di Pontremoli hanno arrestato per evasione un uomo che, all’interno della sala d’aspetto della stazione ferroviaria di Aulla, manifestava un atteggiamento circospetto.

Gli agenti insospettiti hanno proceduto al controllo e, tramite accertamenti presso le banche dati di polizia, hanno appurato che, l’uomo, un italiano pluripregiudicato di 30 anni, non aveva fatto rientro in carcere.

Lo stesso era autorizzato ad effettuare lavori esterni al carcere ma, dopo aver usufruito di un permesso premio, dal 10 marzo, non aveva fatto rientro alla casa circondariale di La Spezia, dove era detenuto per un cumulo di reati, per i quali deve espiare il residuo di una pena complessiva di 9 anni 2 mesi e 14 giorni.

L’evaso è stato associato alla casa circondariale di Massa.