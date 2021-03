Aulla



La svolta: i ristoranti possono aprire per i dipendenti di aziende convenzionate

lunedì, 15 marzo 2021, 12:58

di michela carlotti

A darne notizia è il comune di Aulla: anche in zona rossa o arancione, è possibile la somministrazione dei pasti dentro i locali convenzionati.



“Finalmente è arrivata la risposta da parte della Prefettura di Massa – si legge nella nota diramata dall’amministrazione comunale aullese – che conferma la possibilità per i pubblici esercizi delle attività di ristorazione, quindi non solo per le mense, di poter effettuare anche in zona arancione e rossa, la somministrazione di pasti all'interno dei locali in favore di lavoratori dipendenti delle aziende tramite convenzione e nel rispetto delle linee guida anticontagio”.



Della questione si era occupato lo Studio commerciale Galeazzi di Aulla che, con una nota del 20 febbraio indirizzata alla Prefettura, aveva chiesto chiarimenti e pareri in merito alla normativa di cui all’art. 2 comma 4 lettera c del DPCM del 14 gennaio 2021 e del DPCM del 2 marzo 2021, inerente appunto la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione.



"Un bel risultato per le nostre attività di ristorazione - ha commentato l'assessore al commercio Giada Moretti - che possono svolgere, in un momento così difficile, un servizio per le aziende e alleggerire, anche se di poco, il peso di questa crisi. Un ringraziamento a Giorgio Caponi è doveroso, siamo molto contenti e soddisfatti."



Il modulo del contratto di somministrazione di pasti con convenzionamento tra l’attività di ristorazione e l’azienda, in cui sono spiegate le modalità e le clausole del rapporto tra le parti, è allegato in calce ed è comunque reperibile sul sito del comune di Aulla.