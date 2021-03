Aulla



Prosegue la disponibilità del comune di Aulla per le prenotazioni dei vaccini sul portale regionale. Ecco come

domenica, 28 marzo 2021, 22:27

di michela carlotti

In questi giorni la regione Toscana ha esteso la possibilità di sottoporsi a vaccinazione alle persone con elevata fragilità che non hanno compiuto 80 anni ed ai nati negli anni 1941-1942-1943-1944-1945. Queste categorie si aggiungono agli ultra 80enni, al personale sanitario, al personale scolastico ed alle forze dell’ordine.

Ma, mentre le persone ultra 80enni continuano ad essere contattate dal proprio medico curante che comunicherà loro il giorno ed il luogo della vaccinazione, le altre categorie devono prenotarsi sul portale regionale all’indirizzo prenotavaccino.sanita.toscana.it

Per aiutare la cittadinanza che non ha a disposizione strumenti informatici per effettuare la prenotazione, il comune di Aulla prosegue con il servizio istituito ad hoc nei giorni scorsi.

Gli interessati possono infatti telefonare in comune al numero 0187 400262 nei giorni di lunedì e martedì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 ed al numero 3392999364 nei giorni di lunedì e martedì dalle ore 13.00 alle ore 17.00.

Per agevolare il lavoro del personale incaricato, occorre telefonare premuniti di tessera sanitaria.

"Ad oggi - afferma la consigliera Katia Tome’ delegata alla sanità - sono state prenotate 55 persone appartenenti alla categoria nati tra il 1941 e il 1945 e 25 persone sono state registrate nella categoria vulnerabili”.

Inoltre, la consigliera Tome' ricorda che resta confermata la sua disponibilità ad effettuare tamponi antigenici gratuiti alla popolazione: per prenotare è sufficiente telefonare il giovedì ed il venerdì dalle ore 13.00 alle ore 17.00 al numero 3392999364.

Per chi è impossibilitato a muoversi, la vaccinazione viene effettuata a domicilio.