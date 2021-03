Aulla



Via all’accordo con la regione Toscana sugli interventi per Aulla: dalle scuole, all’ex cinema, ai quartieri periferici

lunedì, 15 marzo 2021, 18:26

di Michela Carlotti

“E’ stato un fine settimana molto importante per la nostra amministrazione”, così il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, ha commentato in esito al doppio appuntamento che, tra venerdì e domenica, l’ha impegnato con i vertici della regione Toscana.

Venerdì si è tenuto a Firenze l’incontro del primo cittadino con il capo di gabinetto della regione Toscana, Ledo Gori, e con otto dirigenti dei settori interessati, collegati in videoconferenza.

All’ordine del giorno, l’accordo di programma tra regione e comune su alcune misure urgenti. Tra queste, sono state definite le priorità relative alla messa in sicurezza di Quartiere Gobetti, Quartiere Matteotti e delle scuole di Serricciolo ed Albiano, ma anche l’asfaltatura completa di Viale Lunigiana.

Inoltre, è stato inserito nell’accordo anche il recupero e riallestimento completo del salone polifunzionale che ospitava l’ex cinema teatro “Città di Aulla” e che ancor oggi appare un deposito di fango e rifiuti alluvionali che da allora giacciono, insieme alle macerie di ciò che resta della sala polifunzionale, sotto il palazzo comunale.

A fine gennaio il sindaco Valettini aveva ottenuto dalla regione Toscana l'impegno in direzione della stipula di un protocollo d'intesa per la realizzazione di vari interventi urgenti. Ora dunque, l’accordo è stato siglato e con questo atto formale, la regione Toscana si è impegnata a reperire e corrispondere le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi descritti..

Domenica, è stata invece la volta della visita del presidente della regione Eugenio Giani che si è recato ad Aulla su invito del sindaco Valettini. L’incontro ha rappresentato l’occasione per focalizzare l’attenzione della giunta regionale sulle questioni più urgenti della comunità albianese e stabilire una linea d’intervento in risposta alle richieste formulate dai rappresentanti della comunità locale e dai commercianti: nuovi ristori per le aziende e le attività di Albiano Magra, incremento dei trasporti pubblici e permesso per gli abitanti della vicina Liguria di usufruire dei servizi offerti dalla frazione di Albiano, affinché non rimanga isolata fino alla costruzione del nuovo ponte. Accompagnato dal sindaco Valettini, il presidente si è recato in visita nelle frazioni di Albiano, Caprigliola e Stadano. Erano presenti all'incontro anche il vicesindaco, gli assessori ed i consiglieri della frazione.