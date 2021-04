Aulla



Ad un anno dal crollo del ponte, gli albianesi consegnano le chiavi al prefetto: solidarietà da FI

giovedì, 8 aprile 2021, 10:56

di michela carlotti

Ad un anno esatto dal crollo del ponte, col perdurare dell’isolamento che aggrava la già pesante crisi economica legata all’emergenza sanitaria, oggi i commercianti ed artigiani di Albiano consegneranno le chiavi delle loro attività al prefetto.



“Un gesto simbolico dal grande significato sociale” commenta il coordinatore aullese Nicola Biglioli che, a nome di Forza Italia, ha voluto esprimere vicinanza agli albianesi, agli artigiani, ai commercianti che non meritano di essere trattati così.



“Il fatto che gli imprenditori locali siano costretti a manifestare il loro disagio è la dimostrazione di come la politica del PD, fatta di annunci e passerelle, non abbia prodotto alcun risultato degno di questo nome. Dove sono i rappresentanti del PD in regione che parlavano di indennizzi per Albiano? Qual è stato finora il ruolo dell'amministrazione? Possiamo dirlo senza paura di essere smentiti: tutti a parole presenti, tutti nei fatti assenti”.



“Ormai è certo che fino a marzo 2022 gli albianesi e le attività locali non riavranno il ponte, con tutte le conseguenze del caso. I lavori per la ricostruzione, è evidente, vanno avanti a rilento: gli operai sono ancora impegnati nelle opere di precantierizzazione. L'altro cantiere, quello per le rampe sulla A12 - prosegue Biglioli - è anch'esso in evidente ritardo: si sarebbe dovuto aprire a febbraio per concludersi a giugno: inutile dire che, anche per le rampe, i tempi non verranno rispettati”.



“Richiamo il PD a fare la sua parte – conclude il coordinatore FI - in attesa che la parola torni ai cittadini che potranno dire parole di verità sulla vicenda Albiano, che resta il centro più popoloso del comune di Aulla”.