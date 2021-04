Aulla



Alloggi pubblici, bando del comune di Aulla

sabato, 10 aprile 2021, 15:26

Il 31 marzo è stato pubblicato il documento di procedura per bando di concorso per la mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Aulla, finalizzato alla formazione di una graduatoria. Il bando resterà aperto fino al giorno 30 aprile.

Secondo le intenzioni dell’amministrazione tale strumento stabilisce una nuova procedura e i criteri con i relativi punteggi da assegnarsi per le casistiche di accesso al bando.

Secondo quanto stabilito all'art. 18 del Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di mobilità, approvato dall'Assemblea del L.O.D.E. di Massa Carrara in data 26.10.2015 e dal Consiglio Comunale del Comune di Aulla con deliberazione n. 51 del 29.11.2017, gli alloggi destinati alle procedure di mobilità sono quelli di risulta non ripristinati e non destinati dal Comune, previo espresso provvedimento, a nuova assegnazione ed il 10% di quelli di nuova realizzazione.

Nelle parole dell’Assessore alle Politiche Sociali Tania Brunetti la soddisfazione per “un risultato importante per l’Amministrazione, visto che si tratta di un bando pubblicato per la prima volta che permetterà di adeguare gli alloggi alle effettive esigenze di vita dei beneficiari. In questo modo si andranno a risolvere problemi di sovraffollamento o di eventuale sottodimensionamento. Il nuovo protocollo è mirato ad agevolare gli assegnatari alla mobilità con unità immobiliari conferite in funzione degli spazi abitativi adeguati ai componenti dei singoli nuclei familiari”.

La domanda di partecipazione al presente bando potrà essere presentata ove sussistano le condizioni dettagliate alla voce “requisiti” presente nel bando stesso. Le domande di partecipazione, redatte sull'apposito modulo predisposto dal Comune di Aulla, sottoscritte e corredate degli allegati indicati, dovranno pervenire entro il giorno 30 aprile 2021 con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Aulla (Palazzo Comunale - Piazza Gramsci n. 24 - piano terra) - orario al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 – oppure con trasmissione telematica mediante PEC al seguente indirizzo: comune.aulla@postacert.toscana.it.

I moduli di domanda possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Aulla all'indirizzo www.comune.aulla.ms.it.