Aulla



Anche ad Aulla scontrini fiscali col numero antiviolenza

giovedì, 22 aprile 2021, 18:47

Una frase stampata sugli scontrini fiscali: “Se sei vittima di stalking o violenza chiama il 1522”. E’ questa l’iniziativa che sta attechendo su tutto il territorio nazionale: una strategia rafforzata per il contrasto della violenza di genere che, come tristemente previsto, sta aumentando con le misure restrittive che inevitabilmente confinano vittima e carnefice per più tempo dentro le stesse mura domestiche.

Anche ad Aulla è stata lanciata l’iniziativa con l’appello dell’assessorato alle attività produttive ai commercianti e artigiani: “Con un semplice scontrino, un gesto che non costa nulla, si tende una mano alle donne, troppo spesso sole e indifese nella battaglia contro i soprusi e la violenza”, ha dichiarato Giada Moretti.

“La oncsulta delle donne – afferma la presidente Sabina Erta - plaude a questa iniziativa già in essere in diversi comuni. L’informazione su questo tema deve essere capillare, facilmente reperibile: le vittime devono avere strumenti sicuri per poter interrompere le violenze cui sono sottoposte e, soprattutto, devono sapere che non sono sole e che non verranno mai lasciate sole”.

Totale l’appoggio anche da parte della delegata alle pari opportunità, Marina Pratici: “Auspico che questa iniziativa incontri una significativa adesione da parte dei nostri concittadini, perché la battaglia contro la violenza di genere parte dall’informazione, dalla consapevolezza che esistono centri di ascolto e che una donna vittima di violenza non è una donna sola. Ci sono dati e persone dietro al numero antiviolenza, legali specializzati e giornalisti che denunciano tali reati tramite la stampa. Al tempo stesso, esistono organi preposti all’interno dell’ente comunale ed una consulta delle donne, democraticamente eletta, attiva 24 h/24”.

M.C.