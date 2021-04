Aulla



Aulla celebra la giornata mondiale per la consapevolezza e la sensibilizzazione sull’autismo

venerdì, 2 aprile 2021, 23:47

In occasione della giornata mondiale per la consapevolezza e la sensibilizzazione sull’autismo, che ricorre ogni anno nella data del 2 aprile, la città di Aulla dedicherà un evento on line al delicato tema.

L’appuntamento è alle ore 16.00 in diretta facebook sulla pagina del gruppo organizzatore “Symposium: torneremo ad abbracciarci”. L’evento, fortemente voluto dalla delegata comunale alle pari opportunità, Marina Pratici, vuol tenere alta l’attenzione sul tema soprattutto inquesto periodo di emergenzasanitaria in cui le persone con disturbi dello spettro autistico possono accusare maggiormente lo stress dovuto all’applicazione delle misure di contenimento ed all’eventuale isolamento domiciliare.

Porterà i saluti del comune di Aulla il sindaco Roberto Valettini, mentre ad introdurre la discussione sarà la stessa Marina Pratici.Seguiranno gli interventi della psicoterapeuta Simona Adorni (“Essere alfiere ai tempi della “corona”) e dello psicologo Massimiliano Compagnone (“La fortezza vuota e il silenzio assordante”).

“L’evento del 2 aprile – spiega Marina Pratici – farà da apripista ad un percorso che intraprenderemo proprio con i due professionisti, la psicoterapeuta Adorni e lo psicologo Compagnone, che vedrà incontri sulla solitudine degli adolescenti e degli anziani in questo periodo difficilissimo. A loro va il mio ringraziamento, che voglio estendere a tutte le associazioni che collaborano alla riuscita dell’evento”.

L’evento si avvale della collaborazione dell'associazione “Culturalmente Toscana e dintorni”, dell’Union Mundial de Poetas por la Paz y por la Libertad, del Cenacolo intercontinentale “Le nove muse”, della Consulta delle donne del Comune di Aulla, dell’associazione culturale “La Brunella”, dell’associazione “Lucciola…una luce nel buio”, dell’associazione “Gaia Alma Mater”, dell’associazione “La mansarda lilla” e della Pro Loco “Città di Aulla”.

Michela Carlotti