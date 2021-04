Aulla



Centro sportivo di Quercia: nuova stagione di lavori

martedì, 20 aprile 2021, 15:37

Grazie ad un finanziamento del Coni “Sport e Periferie” dell’importo di 780mila euro, sono ripresi la scorsa settimana i lavori di riqualificazione della parte esterna del centro sportivo “Salvo D’Acquisto” di Quercia.

Una parte del finanziamento, corrispondente a circa 480 mila euro, è destinata alla riqualificazione della pista di atletica, con la sistemazione della fossa siepi, della gabbia per il lancio del disco e del martello, salto in alto, salto in lungo, salto con l’asta e il rifacimento dei campi polivalenti di tennis e calcetto.

L’altra parte, per circa 300 mila euro, è destinata invece alle opere edili di ristrutturazione di spogliatoi e tribune: i primi interventi hanno già interessato gli spogliatoi, i servizi e le docce collocati sotto la tribuna esterna in cemento armato della pista di atletica.

Ad oggi, i fondi spesi dall’amministrazione comunale per la sistemazione dell’impianto ammontano ad un totale di 635mila euro e sono stati utilizzati per la realizzazione di due lotti di interventi: il primo, dedicato alla manutenzione straordinaria e all’efficientamento energetico della struttura, il secondo, alla messa a norma dell’impianto antincendio e all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Per il rifacimento della pavimentazione della pista di atletica e dei campi polivalenti –informano gli addetti ai lavori – occorrerà attendere l’estate in quanto le opere da realizzare richiedono espressamente condizioni climatiche asciutte per consentire ai materiali un’adesione ottimale.

Sono inoltre 220mila euro, i soldi stanziati per il rifacimento della totalità degli impianti elettrici del centro. I fondi sono stati stanziati dalla regione Toscana, dall’Unione dei Comuni e dal comune di Aulla.

Il comune di Aulla ha partecipato anche ad un ulteriore bando per 700mila euro che consentirebbe di concludere l’opera con la sistemazione delle vasche per le attività natatorie, oltre che degli infissi e della pavimentazione esterna alle piscine.

"Appena ci siamo insediati in amministrazione – dichiara l’assessore allo sport Giada Moretti – ci siamo immediatamente attivati per intercettare quanti più bandi possibile che ci permettessero di recuperare fondi e restituire la struttura alla popolazione e agli abitanti dei comuni limitrofi. Gli interni della palestra e gli impianti sono già stati recuperati; ora e nel prossimo periodo andremo finalmente a sistemare gli esterni. Alla luce di questi ulteriori interventi, ci auguriamo che il nuovo bando che verrà indetto dall’amministrazione per la gestione del centro non vada deserto come il precedente. Siamo fiduciosi anche per il bando destinato alla riqualificazione delle piscine”.

M.C.