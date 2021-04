Aulla



La Soprintendenza a San Caprasio per i nuovi scavi: grande entusiasmo per le ultime scoperte

mercoledì, 21 aprile 2021, 19:50

di michela carlotti

Grande appuntamento, questa mattina, a San Caprasio. Il direttore della soprintendenza di Lucca e Massa Carrara, Angela Acordon, insieme alla funzionaria Marta Colombo, si sono infatti recati in visita all’abbazia benedettina di Aulla, dove sono in corso nuove attività di scavo iniziate dopo Pasqua.

A fare gli onori di casa, il responsabile della struttura museale, Riccardo Boggi, autentico “padrone di casa” che ormai da vent’anni si dedica alle vicende architettoniche dell’intero edificio, oggi riconosciuto come una delle più importanti abbazie benedettine della Toscana medievale ridonata alla luce e riconsegnata alla comunità aullese come riferimento centrale della sua identità storico-culturale.

Le nuove attività di scavo interessano la zona absidale centrale, situata a nord dell’abbazia ed affiancata da due più piccole absidi laterali, e stanno portando alla luce numerose sepolture medievali risalenti al XIV secolo. Nuove straordinarie scoperte, dunque, che vanno ad arricchire le testimonianze di epoca romana, altomedievale e medioevale già consegnate dagli scavi archeologici e dai restauri iniziati nel 2001.

A presenziare all’evento, insieme al dottor Boggi c’erano il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, e la delegata alla cultura, Marina Pratici, che con grande entusiasmo hanno salutato e ringraziato la soprintendenza ma anche tutta la comunità aullese e lunigianese che, con costanza e senso di appartenenza, hanno seguito e supportato i progressi che nel tempo hanno consolidato la realtà di San Caprasio.

Presente, ovviamente, l’intero team di professionisti archeologi, studiosi e restauratori attivi sul sito. Gli archeologi Rita Lanza e Antonio Fornaciari, già impegnati nei primissimi scavi, non hanno mancato di portare il loro contributo all’evento: “Ci aspettavamo di trovare cose importanti, ma non così tante” ha ricordato la Lanza.

All’occasione ha partecipato naturalmente il parroco di Aulla, Don Lucio Filippi, ed eccezionalmente anche il precedente parroco aullese, Don Giovanni Perini. “Non è affatto scontato che una parrocchia dia il benestare agli scavi dentro l’abside di una chiesa” ha dichiarato rivolgendosi proprio a loro, la funzionaria Colombo.

La Acordon ha parlato di straordinario esempio di “archeologia civile” riferendosi al fecondo incontro tra studiosi, professionisti, amministrazione comunale, scuole e comunità civile: “Noi studiosi della Soprintendenza gettiamo tanti semi, ma questi non sempre vengono raccolti” ha commentato, complimentandosi con tutti gli attori coinvolti che hanno saputo fare squadra, appoggiandosi gli uni con gli altri nel rispetto e nella fiducia delle reciproche competenze.

L’abbazia di San Caprasio, che nell’altare maggiore della chiesa accoglie le reliquie di del santo eremita del V secolo d.c. rinvenute durante gli scavi del 2003, non smette quindi di sorprendere: i nuovi scavi, che confermano la presenza di numerose sepolture quale area funeraria privilegiata, sono visibili al pubblico e si aggiungono alle precedenti scoperte senza precludere ulteriori sviluppi che potrebbero estendere il panorama cronologico delle scoperte future, come attendono gli studiosi.

Intanto, il dottor Boggi ha annunciato una serie di progetti imminenti, tra cui una guida e l’attivazione del codice QR per consentire la lettura delle informazioni dei reperti museali dal telefono ed una sala nuova, che accoglierà le testimonianze della guerra e dell’alluvione rinvenute nell’abbazia, a partire dalla copia della bomba trovata inesplosa presso la tomba del santo. Ma anche la ripresa delle serate culturali a San Caprasio, oltreché la prosecuzione dell’accoglienza dei pellegrini.

Fondata nell’anno 884 d.C. dal marchese di Toscana Adalberto I alla confluenza del Magra con l’Aulella, l’abbazia si trova infatti lungo il tracciato della Via Francigena di cui rappresentava una tappa fondamentale: la numero 30 dell’itinerario dell’arcivescovo Sigerico, da Roma a Canterbury. Ogni anno è meta di numerosi pellegrini: se ne contano all’incirca 2000, ed anche in quest’ultimo anno, durante la pandemia, ne sono stati accolti circa 700.

L’interesse della soprintendenza su Aulla non finisce qui: “Uno snodo cruciale che nonostante gli eventi bellici l’abbiano in gran parte devastata, ha la sua importanza” ha commentato la Acordon, annunciando l’impegno a lavorare per il recupero della Fortezza della Brunella con la ricerca di nuovi finanziamenti.