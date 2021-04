Aulla



Lotta al Covid: il comune di Aulla si rende disponibile per la somministrazione dei vaccini

giovedì, 8 aprile 2021, 13:58

di michela carlotti

L’amministrazione comunale di Aulla, tramite la delegata alla salute Katia Tome’, ripercorre l’elenco delle azioni messe in atto per contrastare la pandemia.



Non ultima, la disponibilità data alla Società della Salute per la somministrazione dei vaccini alla popolazione residente. “Insieme al sindaco Roberto Valettini – dichiara la Tome’ che oltre ad essere consigliera comunale è infermiera professionale - siamo andati a parlare con i responsabili della Società della Salute. Abbiamo offerto il supporto del comune di Aulla per poter vaccinare autonomamente i nostri residenti, attenendoci alla normativa ed ovviamente utilizzando la competenza di professionisti autonomi quali medico ed infermiere. Lo abbiamo fatto nella speranza di poter accelerare la somministrazione dei vaccini ed il tutto sarebbe molto semplice perché, utilizzando i dati dell’ufficio anagrafe, potremo agevolmente contattare e vaccinare in base ai limiti di età definiti dalla regione Toscana”.



Un’iniziativa che però, al momento, non è andata a buon fine: “Ci è stato risposto – dice infatti la Tome’ - che , purtroppo, i vaccini che arrivano sono ancora pochi e quindi l’organizzazione posta in essere dalla Asl riesce a somministrare senza ricorrere ad aiuti esterni. Noi però ci siamo: qualora aumentassero le consegne siamo disponibili a metterci in prima linea per i residenti del nostro comune”.



Proseguono invece tutte le altre attività che il comune di Aulla ha posto in essere. Dal mese di gennaio sono attive settimanalmente due postazioni di screening con tamponi antigenici rapidi: una presso la Croce Rossa di Albiano Magra e l’altra presso la Croce Bianca di Aulla dove la stessa Tome’ ed altri infermieri volontari della Croce Rossa, si alternano per la somministrazione dei tamponi alla popolazione.



“Abbiamo effettuato moltissimi test – dichiara la Tome’ - e continueremo finché ce ne sarà bisogno. La popolazione può prenotare telefonando nei giorni feriali al numero della Croce Rossa, 0187415493, oppure chiamandomi direttamente al numero ‬3392999364”.



“Desidero ringraziare chi ha reso possibile tutto questo – dichiara infine la Tome’ - donando i tamponi antigenici al comune di Aulla: parafarmacia Faraguti di Aulla, Sabrina Duranti del centro polispecialistico Corporeamente di Serricciolo, l’azienda Grind di Albiano Magra il cui titolare è Massimiliano Abate, la Croce Rossa di Albiano e la Croce Bianca di Aulla”.



L’amministrazione comunale di Aulla non si è fermata qui: è stato creato infatti un servizio di supporto alle prenotazioni sul portale regionale, fatto su misura per le persone più fragili come gli anziani che, comprensibilmente, non se la cavano bene con la tecnologia. Tutti i lunedì e martedì possono cercare aiuto telefonando al numero dedicato del comune di Aulla 0187400262‬, oppure telefonando direttamente alla consigliera Tome’ al numero 3392999364‬.