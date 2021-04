Aulla



Nardi: "A marzo 2022 il nuovo ponte ad Aulla, il prossimo giugno pronte le rampe"

giovedì, 8 aprile 2021, 19:36

"Se Anas manterrà gli impegni, e non ho motivo di dubitarne, avremo le rampe verso la A12 a giugno e il nuovo ponte percorribile da marzo 2022. Questo significa che superate le prima incertezze ora i cantieri stanno andando spediti e finalmente possiamo vedere la luce in fondo al tunnel sia per Albiano che per tutta Aulla". Così Martina Nardi, deputata Pd e Presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera commenta l'incontro con Anas per fare il punto sui lavori in corso al ponte di Albiano Magra, frazione di Aulla (Massa-Carrara), crollato un anno fa.



"E' vero che è già passato troppo tempo da quando crollò il ponte, anche a causa di intoppi sia burocratici sia giudiziari, come il lungo sequestro dell'area. Ma è anche vero - aggiunge Nardi - che ora dobbiamo guardare avanti e seguire l'evoluzione dei cantieri proprio per evitare che altro tempo possa essere perso. Per questo, come parlamentare del territorio di Massa-Carrara, non ho voluto mancare all'incontro che il commissario straordinario Fulvio Maria Soccodato ha fatto con le amministrazioni locali, la Regione Toscana e la Regione Liguria".



"Il cronoprogramma - conclude Nardi, l'unica parlamentare a rappresentare oggi il territorio di Massa Carrara in occasione dell'incontro con Anas - prevede che, nell'attesa del nuovo ponte, siano ultimate entro giugno le rampe di accesso alla A12 in collegamento diretto con la SS330 a Ceparana, così da avere una viabilità alternativa e sicura. Poi il nuovo ponte sarà pronto e percorribile da marzo 2022. Nel frattempo dovrebbe iniziare anche la rimozione dei detriti per cui c'è solo da attendere il via libera dei tecnici del tribunale".