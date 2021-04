Aulla



Rissa nella notte all’interno della propria abitazione: muore marocchino

domenica, 25 aprile 2021, 18:33

di michela carlotti

Una lite tra padre e figlio, finita male. I due, di origini marocchine, entrambi conviventi con due italiane e residenti in zona da molti anni, si sono azzuffati nella tarda sera presso l’abitazione di via I maggio ad Aulla. Il padre è stato colto da arresto cardiaco che lo ha portato al decesso. L’uomo aveva 55 anni e faceva l’operaio.

Non si conoscono i motivi della lite con il figlio ventottenne. Sul posto è intervenuto il 118 ma non c’è stato nulla da fare e vani sono stati i tentativi di rianimazione. Dagli accertamenti svolti dai carabinieri della stazione di Aulla e del nucleo operativo, subito intervenuti insieme al medico legale, è emerso che il 55enne non presentava segni di colluttazione ed aveva problemi di salute.

Il sostituto procuratore della repubblica, dottor Mansi, ha disposto l’autopsia.

