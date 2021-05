Aulla



Dal 1° giugno corse gratuite Ctt di collegamento diretto tra Aulla ed Albiano

venerdì, 28 maggio 2021, 18:22

di michela carlotti

Dal 1 giugno, nel giorno di San Caprasio patrono della città, partirà un servizio di trasporto interamente gratuito con 12 corse da Aulla ad Albiano e ritorno, in modo tale da alleviare le difficoltà ed i disagi che la popolazione si trova ad affrontare da quando è caduto il ponte.



L'annuncio è stato dato nel pomeriggio dal sindaco, Roberto Valettini, insieme agli assessori Roberto Cirpriani e Giada Moretti, alla presenza del responsabile della programmazione dei servizi per la CTT Nord, Giancarlo Pianini.



"Quando si lavora in sinergia - ha dichiarato il sindaco Roberto Valettini - è più facile trovare soluzioni. Il comune di Aulla ha sicuramente il merito di aver condotto la battaglia, ma un ringraziamento dev'essere rivolto anche agli altri enti che hanno collaborato al risultato: in primis la regione Toscana perché ha stanziato 120 mila euro per questo servizio, ma anche il CNA che ha collaborato con questa amministrazione per raggiungere l'obiettivo, il consorzio trasporti Toscana nord che ha dato la sua disponibilità, la provincia di Massa Carrara, Salt ed Anas per i vari permessi accordati".



"La prima corsa partirà da Albiano alle 7.10 e l'ultima arriverà ad Albiano alle 19.45 - ha spiegato il vicesindaco Roberto Cipriani - con tappe nelle frazioni di Ceparana, Santo Stefano Magra, stazione di Caprigliola, bivio di Stadano, bivio di Chiamici, Aulla e ritorno".



Oltre al sostegno economico della regione Toscana, il comune di Aulla si farà carico della copertura dei costi dei biglietti per l'utenza: due saranno i punti di distribuzione dei biglietti che potranno essere ritirati gratuitamente dalla popolazione: ad Albiano, presso l'edicola di Mariano Filipppi e ad Aulla, presso il palazzo comunale.



"E' un risultato importante, per niente scontato - ha dichiarato l'assessore al commercio Giada Moretti - frutto di duro lavoro e di grande sinergia, che pone finalmente termine all'odissea dei collegamenti tra Albiano ed il capoluogo. Si passerà da un tragitto molto complicato e dispendioso in termini di tempo e di risorse, ad un tragitto diretto e lineare, senza più cambi né rischio di coincidenze mancate".



"Siamo molto soddisfatti - ha dichiarato il responsabile di CTT Nord, Giancarlo Pianini - è un servizio che nasce per alleviare le difficoltà della popolazione, fatta di lavoratori, anziani, studenti, e che si presta a farlo in modo adeguato. Ogni giorno monitoreremo il servizio in modo da parametrarne l'efficienza ed intervenire all'occorrenza".

Il presidente di CTT Nord, Filippo di Rocca, ha trasmesso una sua nota per esprimere soddisfazione a riguardo: "L'Azienda si è impegnata con soddisfazione assieme al comune di Aulla, la provincia di Massa Carrara e la regione Toscana per mettere in campo questo importante servizio per gli abitanti della comunità di Lunigiana e resta a disposizione dell'amministrazione locale per ogni sua esigenza".