Aulla



La medicina di gruppo “Valerio Lazzerini” ringrazia per l’estesa collaborazione alla campagna vaccinale

mercoledì, 12 maggio 2021, 23:26

“Grazie al comune di Aulla per la grande disponibilità, ai militi della pubblica assistenza Croce Bianca di Aulla ed in particolare a Claudio sempre presente e accorto in ogni situazione, ai pazienti ed ai loro parenti che si sono prestati con pazienza e con costanza ad accompagnare i loro cari in un momento così particolare”.

Arriva oggi questo ringraziamento del gruppo di medici denominato “Valerio Lazzerini” in memoria dello stimato dottore aullese scomparso da alcuni anni, molto amato dalla comunità, zio materno della poetessa Marina Pratici.

Il gruppo ha voluto ringraziare per la preziosa collaborazione alle vaccinazioni degli ultraottantenni svoltasi, come da indicazione nazionale, presso la sede operativa del pool di professionisti sita nella centrale Via della Resistenza.

“Speriamo che questa esperienza venga vista dai nostri assistiti come momento di maggiore, reciproca conoscenza e ci scusiamo per eventuali, non voluti disagi” dichiarano i medici del gruppo.

Il dottor Pierluigi Mazzoni Fronti, già parte del team di medici, ha colto l’occasione per salutare e ringraziare i suoi pazienti per le manifestazioni di stima e di affetto tributate nell’occasione del suo recente pensionamento.

Mi. Ca.