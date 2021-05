Aulla



“Mater dolcissima”: un reading letterario per la festa della mamma

giovedì, 6 maggio 2021, 18:45

di michela carlotti

Continuano gli incontri con gli autori di “Symposium, torneremo ad abbracciarci”, attivissimo gruppo facebook che ormai ha superato la soglia dei 1500 partecipanti, creato nella fase più critica della pandemia dalla scrittrice e delegata alla cultura del comune di Aulla, Marina Pratici, e dalla presidente dell’associazione ‘Culturalmente Toscana e dintorni’, Gaia Greco.

Prossimo appuntamento, in diretta online per tutto il giorno sulla pagina facebook del gruppo, sabato 8 maggio quando, nell’occasione della ‘Festa della Mamma’, andrà in scena il reading letterario ‘Mater dolcissima’, incipit della famosa ‘Lettera alla madre’ di Salvatore Quasimodo, che vedrà la partecipazione degli scrittori Lucia Lo Bianco, Sara Pacini, Isabella Sordi, Alessandra Ciaralli, Gabriella Paci, Rita Bonini, Francesca Bianchi, Rita Innocenti, Ester Cecere, Giovanna Lattanzio, Angela Maria Fruzzetti, Stefano Vitale, Roberta Incerpi, Erika Casanova, Sara Lombardi, Serenella Menichetti, Arjan Kallco, Mariela PorrasSantana, Joan Josep Barcelo, Gian Maria Felicetti, EmirSokolovic, Laura Delpino.

“Ringrazio i partecipanti, noti autori italiani stranieri, a questa ennesima iniziativa - dichiara Marina Pratici - volta a omaggiare, con la prosa e con la poesia, l’immensità dell’amore materno”.

A introdurre la giornata, organizzata dal gruppo ‘Symposium, torneremo ad abbracciarci’ in collaborazione con l’associazione ‘Culturalmente Toscana e dintorni’, il Cenacolo Intercontinentale ‘Le Nove Muse’, l’Union Mundial de ‘Poetas por la Paz y por la Libertad’, la Pro Loco ‘Città di Aulla’ e l’associazione Antiche Tradizioni ‘Amighi d’Sghigia’, la stessa Pratici e Gaia Greco.