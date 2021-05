Aulla



Processo ai carabinieri di Aulla: imputato si sente male e finisce al pronto soccorso, ma l'udienza va avanti lo stesso

giovedì, 13 maggio 2021, 23:06

di michela carlotti

Procede a marce forzate, quasi che il processo fosse un ostacolo da superare per arrivare ad una sentenza già per metà emessa: ma ad oggi, nessuno degli imputati è stato condannato ed alcuni dei capi d'imputazione sono basati sulla semplice ricezione di denuncia-querela di coloro che hanno denunciato.

Ed oggi si è tenuta una nuova udienza, nonostante la richiesta di rinvio presentata dal difensore, avvocato Giampaolo Carabelli. Uno degli imputati non può partecipare al processo: ha ricevuto la seconda dose di vaccino e sta male, come gli era già successo alla somministrazione della prima dose, con tanto di certificazione medica.

Il giudice non accoglie l’istanza, ma dispone la visita fiscale per accertare l’eventuale sussistenza dell’impedimento assoluto alla convocazione in udienza.

Il medico incaricato della visita fiscale, però, non certifica l’impedimento assoluto, pertanto, il giudice convoca l’imputato in udienza. Mentre è nel tragitto, accusa nausea e vomito: le persone che lo accompagnano, decidono allora di portarlo al pronto soccorso di Pontremoli, dove viene temporaneamente ricoverato e sottoposto a flebo.

Ciononostante, non viene interrotta l’udienza.

A quel punto è chiaro che l’assistito sia legittimamente impedito e l’avvocato Carabelli chiede copia del certificato medico del pronto soccorso da cui l’imputato viene poi dimesso con il referto di due giorni.

Ma nemmeno con questo referto viene accolto il rinvio.

Dunque l’udienza va avanti ed a quel punto si accende, fino a sera per terminare intorno alle 19.30. Il contro esame del teste dell’accusa sulla parte tecnica, però, oggi non è terminato e verrà riaffrontato dall'avvocato Carabelli.

Dunque un’udienza che si è celebrata nonostante tutto: che uno degli imputati si sentisse male e che si fosse sentito ulteriormente male per recarsi in udienza.

Presso il tribunale di Massa certamente non è questo l’unico processo importante che si sta celebrando, ma è lecito domandarsi se ce ne siano altri, come questo ai carabinieri di Aulla, in cui non ci si possa sentir male e che devono essere fatti e basta.