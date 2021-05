Aulla



Scuola di Serricciolo: le opposizioni chiedono la convocazione di un consiglio straordinario sullo stato dei lavori

giovedì, 27 maggio 2021, 12:23

Un’interpellanza urgente sottoscritta da tutti i consiglieri dei due gruppi di opposizione, Maria Grazia Lombardi, Monja Brunelli, Filippo Coppelli, Silvia Magnani, Arturo Andrea Demetrio, con richiesta di convocazione di un consiglio comunale straordinario.

La richiesta fa seguito alle informazioni sommarie che l’amministrazione comunale aullese avrebbe reso ai genitori degli alunni della scuola primaria di Serricciolo riguardo allo stato dei lavori di adeguamento sismico del plesso, parlando di un possibile ed ulteriore ritardo tale da compromettere la riapertura per il prossimo anno scolastico.

Eventualità che, a giudizio dei consiglieri delle minoranze, avrebbe destato notevole preoccupazione nei genitori e negli abitanti della frazione tanto che, affermano: “Molti di loro si sono rivolti ai consiglieri presentanti questa interpellanza per conoscere ed avere ulteriori notizie”.

E così è partita la richiesta indirizzata agli amministratori comunali, ove i consiglieri di opposizione rivendicano il diritto di essere informati e ricordano che con delibera di consiglio comunale del 3 aprile scorso era stato approvato il piano delle opere pubbliche “con il quale l’ente si appresta ad accendere un nuovo mutuo per il secondo lotto di lavori per la somma di € 435.000,00 per completare l’adeguamento sismico dell’edificio scolastico del plesso di Serricciolo”.

Nel dispositivo dell’interpellanza, i consiglieri chiedono dunque di “Sapere quali sono le intenzioni e le determinazioni di questa amministrazione riguardo a quanto sopra esposto, con specifica domanda circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta, così da conoscere la reale situazione dei lavori presso la scuola di Serricciolo e quanto il cronoprogramma di questi possa impedire la riapertura dell’edificio in concomitanza dell’anno scolastico 2021-2022”.

Mi. Ca.