Aulla



Sopralluogo delle autorità: rampe sulla A12 pronte entro giugno. Ponte di Albiano entro la primavera 2022

lunedì, 3 maggio 2021, 22:24

di michela carlotti

Come previsto, nel pomeriggio si è svolto il sopralluogo delle autorità della struttura commissariale presso il cantiere per la ricostruzione del ponte di Albiano.

Presenti il vice ministro al Mims, Alessandro Morelli, insieme al presidente della IX commissione trasporti della camera dei deputati, Raffaella Paita.

Ad aprire i lavori, il sindaco Roberto Valettini, cui hanno fatto seguito gli interventi del presidente di Anas Claudio Andrea Gemme, del commissario straordinario per la ricostruzione Fulvio Maria Soccodato, e dei governatori della Liguria Giovanni Toti e della Toscana Eugenio Giani.

Le autorità hanno constatato con soddisfazione l’avvio delle opere di trivellazione e fondazione delle pile nell’alveo del fiume, ognuna delle quali poggerà su 29 pali interrati in calcestruzzo armato, per un totale di 87 pali da un metro di diametro per oltre 30 metri di profondità.

E’ stato confermato il cronoprogramma dell’opera con piena condivisione e collaborazione tra tutti i soggetti attuatori: dall’iniziale rimozione delle macerie alla ricostruzione del ponte, sulla carta si contano complessivamente tre step di interventi in 17 mesi con una spesa di oltre 30 milioni di euro.

Entro la primavera 2022 la nuova opera sarà completata con adeguamenti alle strade circostanti e riqualificazione delle aree. Il viadotto avrà quattro campate, sarà lungo circa 230 metri e prevede, accanto alla sezione stradale, la pista ciclabile ed il percorso pedonale. Fino al completamento dell’opera è previsto un preciso piano di monitoraggio ambientale.

Nel frattempo, si sta realizzando il collegamento diretto della SS.330 a Ceparana con la A12 tramite le rampe di ingresso e uscita con pedaggio gratuito per i residenti. Termine dei lavori previsto per giugno.

“Vedere che i lavori sono finalmente partiti ci riempie di soddisfazione” ha detto il sindaco Valettini che ha aperto i lavori e che riferendosi agli intervenuti ha commentato: “La loro presenza è il segno di un’attenzione forte a questo problema, così angosciante vissuto da tutta la popolazione, dai commercianti, dagli studenti, dagli imprenditori, dai lavoratori, oltreché dalle persone più fragili”.

Il presidente Giani ha ribadito la massima attenzione anche al problema dei trasporti sollevato dal sindaco che ha già ottenuto dalla regione Toscana uno stanziamento di 120mila euro, con una parte del quale verrà attivato un nuovo servizio di collegamento diretto Albiano Magra–Aulla a partire dalla metà di questo mese.

