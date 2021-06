Aulla



Ad Aulla inaugurato il primo indirizzo civico in Italia intitolato a una canzone

domenica, 27 giugno 2021, 10:56

di michela carlotti

Correva l'anno 1997 quando Fabrizio De André, assieme a Fernanda Pivano, teneva a battesimo la prima edizione del Premio Lunezia. A vincerla sarebbe stato lui stesso, con la sua Smisurata preghiera. A questo brano, considerato il 'manifesto' del cantautore, Aulla ha dedicato lo spazio urbano del Belvedere: in assoluto il primo indirizzo civico d'Italia intitolato a una canzone.

Un’area non certo casuale, quella posta alla confluenza del fiume Magra e del suo affluente Aulella: simbolo dell’indimenticabile ferita subita dalla città, laddove la furia alluvionale del 2011 tracimò e distrusse gli argini entrando ad allagare violentemente anche il centro storico cittadino. Un’area in seguito recuperata, riqualificata e resa, oggi, punto di osservazione eccezionale della città e delle sue cornici: Alpi Apuane, Fortezza della Brunella, Palazzo Centurione, il paesaggio fluviale.

La cerimonia di intitolazione del nuovo spazio cittadino, si è svolta nel pomeriggio di ieri, sabato 26 giugno, introdotta dal patron del Premio Lunezia, Stefano De Martino, per proseguire con i saluti del sindaco Roberto Valettini.

Sono seguiti gli interventi di Riccardo Boggi e di Luciana Damiano, che si è posta in collegamento telefonico con Dori Ghezzi, moglie di De Andrè, che ha ringraziato la città di Aulla per questo importante tributo al suo “Fabrizio: un autore sempre attuale di cui ogni giorno scopriamo nuovi aspetti. Perché questa è stata la sua grande capacità: scegliere le parole più giuste, più semplici, che davano l’esatto significato di quello che voleva dire”.

Le parole del sindaco Roberto Valettini: “E’ questo un giorno molto importante per la nostra comunità, a dieci anni dall’alluvione e dopo oltre un anno di emergenza sanitaria che, seppur non ancora conclusasi, ci consente oggi di ritrovarci qui, fisicamente, a condividere queste emozioni. Perché l’inaugurazione di questa piazza è, sì, un tributo alla canzone d’autore, che con il Premio Lunezia trova ad Aulla un baluardo, ma è anche il punto di ripartenza e di rinascita di un pezzo della nostra città che questa amministrazione ha fortemente voluto riqualificare, a partire dalla ricostruzione delle scuole, con il sostegno di regione Toscana. Per questo, ringrazio il presidente Eugenio Giani che non manca mai di far sentire la Lunigiana parte integrante della Toscana”.

La parola è poi passata al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani:

“Siamo venuti più volte in questo luogo, ed è stata per me una bellissima sorpresa apprendere di questa intitolazione che consacra per la prima volta una canzone nella toponomastica cittadina e che fa notizia a livello nazionale. Faccio i miei complimenti ad Aulla per come ha accolto questo momento che omaggia De Andrè, sicuramente una delle figure fondamentali della musica leggera italiana che, con la sua straordinaria profondità lirica, ha lasciato una traccia inconfondibile della sua breve vita. Molto significativo è il luogo in cui tutto questo si realizza, testimonianza di valori che si accompagna al ricordo di un momento di distruzione, dramma e dolore. La ricostruzione è stata graduale, e questo Belvedere ne costituisce una tappa perché nell’accordo di programma che stiamo firmando con il comune di Aulla, la regione, oltre ad aver fortemente contribuito a molti lavori, continuerà ancora a sostenere questo territorio”.

Ha chiuso gli interventi Marina Pratici, poetessa e scrittrice nonché delegata alla cultura del comune di Aulla, che ha fornito una disamina letteraria dell’indimenticabile brano definito dallo stesso De Andrè come la "summa" della propria opera cantautoriale: “Smisurata preghiera è un testo che diventa una sorta di conclusione del suo pensiero e di tutti quelli che, contro il potere, lottano da una vita. Una smisurata preghiere rivolta a un dio che non ha appartenenza, entità suprema, affinché volga il suo sguardo verso coloro che guardano fuori dal coro”.

Dopo la lettura del testo di Smisurata preghiera da parte di Loredana d’Anghera, si è tenuto, infine, lo svelamento della targa della piazza: un momento di grande emozione accompagnato dalle note del celebre brano.