"Arte al Colletto": il borgo di Canova casa degli artisti

venerdì, 18 giugno 2021, 18:02

Per proposta del Premio Lunezia, manifestazione impegnata nella valorizzazione musical-letteraria delle canzoni, il prossimo sabato 26 giugno alle ore 18.30 verrà ufficializzato il primo indirizzo civico d'Italia intitolato a una canzone

venerdì, 11 giugno 2021, 21:07

“L’immagine di babbo, a me particolarmente cara, è quella in cui lo vedo camminare assieme ad un codazzo brulicante di studenti”. Con queste parole, Melania, figlia del professor Luigi Sebastiani, plaude alla nuova biblioteca innovativa, intitolata al padre per volontà della dirigente scolastica Silvia Bennati

giovedì, 10 giugno 2021, 14:02

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico, che ha ricevuto le segnalazioni di Marco Guidi ed Umberto Zangani, coordinatore e vice-coordinatore provinciali di Fratelli d'Italia, e Alessandro Amorese, dirigente nazionale di Fdi

giovedì, 10 giugno 2021, 12:26

Si tratta di due ragazzi e una ragazza che vengono subito identificati e qua l’amara sorpresa: hanno un’età compresa tra i 13 e i 14 anni, due sono italiani, fratello e sorella, e uno di origini rumene

sabato, 5 giugno 2021, 09:23

Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, nei giorni scorsi ha visitato il "Centro Fisiokinesiterapico Aullese" di Irene Varoli e Riccardo Contigliani

mercoledì, 2 giugno 2021, 16:01

Mercoledì 2 giugno, nel 75° anniversario della Festa della Repubblica, Aulla ha celebrato, alla presenza del governatore Eugenio Giani, l'inaugurazione della nuova collocazione del monumento dedicato al partigiano Luciano Gianello, detto "Mirko", morto durante lo sminamento ed insignito della medaglia d'argento al merito civile