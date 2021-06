Aulla



Aulla, consiglio sulla Tari disertato dalle opposizioni in segno di protesta

mercoledì, 30 giugno 2021, 17:22

di michela carlotti

Il consiglio comunale di fine mese per l’approvazione della Tari, è stato disertato dalle opposizioni che, di comune accordo, hanno affidato alla consigliera Maria Grazia Lombardi il compito di spiegare in aula le motivazioni.

In “una seduta assembleare ormai priva di qualsiasi significato – ha annunciato la Lombardi – parlo a nome di tutti i consiglieri di opposizione, che hanno legittimamente deciso di non essere presenti in forma di protesta”.

“Vergognosamente assenti le opposizioni – ha tuonato invece il gruppo degli amministratori comunali - ad eccezione della consigliera Lombardi che, senza dare alcun contributo utile, letta una dichiarazione allucinante, ha abbandonato l’aula consiliare, dichiarando che il consiglio comunale era privo di alcun valore”.

La lunga nota dei gruppi di opposizione, sottoscritta da tutti i consiglieri di minoranza, Maria Grazia Lombardi, Monja Brunelli, Filippo Coppelli, Silvia Magnani, Arturo Demetrio, parte dal rimarcare l'importanza dell'ordine del giorno sulla Tari: argomento tanto più importante in questo periodo di grave sofferenza economica e che, secondo loro, avrebbe dovuto comportare il coinvolgimento di tutti i consiglieri da parte degli amministratori.

“Avremmo voluto rinnovare anche quest'anno la nostra disponibilità all’assessore Giada Moretti che, al momento del suo nuovo incarico al bilancio, proclamava un netto cambio di rotta rispetto alla gestione del suo predecessore tra l’altro promettendo un atteggiamento più collaborativo, fatto di tavoli di concertazione con le opposizioni”.

Nel puntare il dito contro la Moretti, che ha assunto da poco la delega assessoriale al bilancio prima in carico all'assessore Marco Mariotti, le opposizioni spiegano anche che “Addirittura la Moretti si era spinta a garantire alla consigliera Silvia Magnani, presidente della commissione bilancio, l’avvio dei lavori appena gli uffici fossero stati pronti con il materiale su cui lavorare, per poi, come l’anno precedente, eventualmente recepire le proposte, così da arrivare a questo consiglio con un documento congiunto da deliberare all’unanimità”.

Ma, a detta delle opposizioni, i buoni propositi della Moretti sarebbero stati “Vergognosamente traditi dai fatti, arrivando addirittura a raccontare alla stampa, ciò che nella realtà doveva ancora accadere”. Il riferimento delle opposizioni è ai comunicati stampa in cui, prima ancora del consiglio comunale, l'assessore Moretti aveva annunciato la riduzione della Tari.

A questo proposito il gruppo degli amministratori, con una nota del capogruppo Gabriele Gerini, ha prontamente replicato segnalando invece una “Totale assenza di rispetto istituzionale da parte della consigliera Magnani, presidente della commissione bilancio, per non aver convocato la commissione per l’esame delle deliberazioni, pur avendo ricevuto tutti i documenti ben sette giorni prima della data del consiglio comunale. Un fatto gravissimo che confonde il ruolo di una presidenza che – spiegano gli amministratori - per la prima volta, questa maggioranza ha voluto affidare ad un componente della minoranza, in profondo senso di rispetto della democrazia”.

Gli amministratori, infine rispondono alle polemiche con i risultati: “Abbiamo confermato le tariffe 2020 per le utenze domestiche e per le attività economiche le stesse riduzioni previste nel 2020, con un contributo per quelle che sono rimaste chiuse a causa causa COVID, di ben 140 mila euro. Inoltre – spiega Gerini – la convenzione con il comune di Pondenzana per la gestione associata del servizio tributi ed entrate, farà incamerare al comune di Aulla 40 mila euro in due anni”.

“Tutto questo pare non aver valore per le opposizioni. Ne prendiamo atto – concludono gli amministratori comunali - e speriamo che lo facciano anche i cittadini, affinché si rendano finalmente conto dell’assenza di proposte e di contenuti di questa minoranza”.