Aulla



Diminuisce la TARI, aumenta la differenziata

lunedì, 21 giugno 2021, 21:19

di michela carlotti

Andranno in approvazione del prossimo consiglio comunale le nuove tariffe TARI per il 2021, che prevederanno per le utenze domestiche la conferma delle tariffe 2020 e per le attività economiche le stesse riduzioni previste nel 2020.

Un risultato che l’amministrazione comunale considera importante in un momento storico di diffuso disagio socio-economico a seguito delle ripercussioni dell’emergenza sanitaria, ottenuto grazie ad un allargamento della base imponibile risultante dall’attività accertativa degli uffici comunali.

Soddisfatta l’assessore al commercio, attività produttive e bilancio Giada Moretti, che esprime “un doveroso ringraziamento agli uffici per l’eccellente lavoro svolto in un clima di profonda incertezza, che tuttavia non ha impedito di concretizzare un abbassamento delle tariffe”.

“Comprendiamo le criticità del periodo storico – prosegue la Moretti - e siamo vicini ai tanti esercizi che non hanno potuto lavorare a causa del lockdown, ma anche ai nuclei familiari sulle cui finanze abbiamo fatto il possibile per non gravare, riuscendo anche ad alleggerire l’importo al metro quadrato per la TARI”.

Un bilancio positivo a cui si affiancano le buone notizie, come comunicano gli amministratori comunali, che giungono dal fronte della raccolta differenziata. Il comune di Aulla è risultato, infatti, nelle prime posizioni nella graduatoria sui 100 comuni del comprensorio dell'ATO Toscana Costa, con una percentuale di raccolta differenziata per l’anno 2019 pari al 79,66%, con un miglioramento incrementale dell’1,74 % rispetto allo stesso dato rilevato nell’anno precedente..

“L’attenzione all’ambiente che ci circonda e ci accoglie è un aspetto da cui non si può più prescindere – commenta il vicesindaco ed assessore all’ambiente Roberto Cipriani – “In un momento in cui la percentuale di raccolta differenziata sta mostrando un incremento, l’alleggerimento delle tariffe TARI di quest’anno dimostra che il passaggio al porta a porta non rappresenta solo un progresso in sostenibilità ambientale, ma può portare anche ad un concreto risparmio economico. Continuare a incoraggiare comportamenti virtuosi in tal senso è certamente una priorità di questa amministrazione, da sempre in prima linea anche nel contrasto all’abbandono indiscriminato di rifiuti, a tutela del decoro e del paesaggio. L’ottimo posizionamento del comune nella graduatoria di ATO Toscana Costa ci permette di poter partecipare ad un bando della regione Toscana che consentirà di accedere ad un finanziamento di 55mila euro per migliorare ulteriormente il servizio di raccolta differenziata sul territorio con sette isole ecologiche di prossimità, dotate di sistemi di apertura elettronica con badge e videocamere di sorveglianza, poste nelle frazioni più piccole che oggi non sono servite dal porta a porta. Il bando consentirà anche di differenziare i rifiuti nel parco della Fortezza della Brunella, con l’allestimento di appositi cestini per la raccolta differenziata”.

Conclude il sindaco Roberto Valettini che conferma le considerazioni espresse dagli assessori: “E’, questo, il frutto di un ottimo lavoro di squadra da parte di tutta l’Amministrazione, svolto con il contributo fondamentale dei dipendenti, che ringrazio. Una soddisfazione per l’impegno profuso e per le scelte compiute in questi anni che ci permettono, oggi, di constatare degli effettivi risultati”.