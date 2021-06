Aulla



Il presidente Giani in visita al Centro Fisiokinesiterapico aullese

sabato, 5 giugno 2021, 09:23

Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, nei giorni scorsi ha visitato il "Centro Fisiokinesiterapico Aullese" di Irene Varoli e Riccardo Contigliani.



Accompagnato dal referente Parkinson Lunigiana, Franco Cresci, e dall'ambasciatrice dell'"Associazione Sentieri dell'Olio Apuo-Lunigianese (Asoal) e delegata alla cultura del comune di Aulla, Marina Pratici, il governatore ha potuto apprezzare, sotto la guida della dottoressa Irene Varoli, i tanti innovativi servizi offerti dalla struttura, eccellenza regionale nel campo della fisioterapia, osteopatia, kinesiologia, ortopedia, neurologia, logopedia e psicoterapia.



A salutare Eugenio Giani, anche il presidente di Asoal, Adriano Petacchi, che lo ha omaggiato del pregiato olio extravergine IGP “Colline della Lunigiana” dei produttori Frantoio Moro diFosdinovo, Ferrari di Pontremoli e Frantoio Zangani di Licciana Nardi.



Il presidente della regione ha espresso grande ammirazione per la professionalità e per la vastità dei servizi offerti dal centro e per la capacità di creare sinergie tra i vari soggetti del territorio.

M.C.