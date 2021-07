Aulla



A fuoco una stalla ad Aulla

lunedì, 19 luglio 2021, 15:14

di michela carlotti

Attimi di paura per l’incendio scoppiato stamani ad Aulla in località Surrogati.

Poco dopo le 10, è andata a fuoco una stalla vicino a Villa Lina, dietro l’edicola. Le fiamme hanno provocato lo sfondamento di una porzione del tetto della stalla ma l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco è valso a scongiurare il propagarsi delle fiamme nelle adiacenze.

Sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato per cause da accertare.