Aulla



Potenziato il distaccamento dei vigili del fuoco

sabato, 31 luglio 2021, 19:38

Il potenziamento del distaccamento di Aulla, voluto dall'Unione dei Comuni della Lunigiana, è stato attivato in previsione dell'aumento dell'afflusso turistico di questo periodo e si protrarrà dal 31 luglio sino al 31 agosto 2021.

Il servizio, oltre a garantire il pronto impiego dei mezzi di appoggio alla squadra base operante presso il distaccamento, servirà anche per consentire al personale di poter intervenire con un numero maggiore di turni in caso di interventi di varia natura.

Gli operatori, con le relative risorse, sono inseriti nel dispositivo di soccorso provinciale, anche al fine di garantire la pronta e più efficace risposta sull'intero territorio della Lunigiana, fortemente boscato e con complesse problematiche orografiche e di viabilità.

Alla presentazione sono intervenuti il Presidente dell'Unione dei Comuni della Lunigiana e Sindaco di Aulla Roberto Valettini, il Comandante Provinciale dei Vigili del FuocoCalogero Daidone, il Viceprefetto Vicario di Massa-Carrara Sabatina Antonelli ed il Sindaco del Comune di Filattiera Annalisa Folloni.

Il Sindaco Valettini ha sottolineato l'importanza del servizio che i Vigili del Fuoco di svolgono al servizio della collettività e in particolar modo a servizio della Lunigiana, esprimendo grande soddisfazione per il sistema messo in atto con l'auspicio che lo stesso, per gli anni prossimi, possa essere ulteriormente implementato.