Aulla



Raccolta fondi per aiutare l'autista del furgone rosso travolto dal crollo del ponte di Albiano

domenica, 4 luglio 2021, 17:25

di michela carlotti

“Andrea ha bisogno di noi”: è questo lo slogan della raccolta fondi per aiutare Andrea Angelotti, il giovane corriere della ditta Bartolini che si trovava sul ponte di Albiano nel momento esatto in cui crollò l'8 aprile di un anno fa.



Le immagini del furgone rosso immobile sul ponte ormai crollato, hanno fatto il giro del web: furono momenti di forte apprensione e tutti si interrogavano sulle condizioni dell'autista prelevato dal Pegaso e trasportato in ospedale a Pisa.



Gli interventi chirurgici resi necessari per lo “scoppio della D11 e dislocazione della colonna vertebrale”, questa la diagnosi, hanno costretto per parecchio tempo Andrea a letto e poi alle sedute di riabilitazione e naturalmente a terapie farmacologiche.



Fino a dicembre, quando l'Inail ha chiuso la pratica considerando la guarigione clinica con 16 punti di invalidità e la rendita mensile di 195,07 euro.



Purtroppo, però, il problema non è stato risolto e dopo quattro mesi dalla chiusura della pratica Inail, Andrea riceve da Pisa “Un'altra mazzata: non sei guarito, la stabilizzazione non è bastata perché la tua vertebra si è cuneizzata e quindi togliendo i perni, rischi il collasso della colonna vertebrale. Ti inseriamo in lista per l'intervento di sostituzione della vertebra con una vertebra sintetica”. E questa la nuova “mazzata” che Andrea descrive in un disperato messaggio nella sua pagina facebook.



Chiusa la pratica di infortunio a dicembre e chiusa a giugno anche la malattia riconosciuta dall'Inps, non potendo ancora tornare a lavorare, Andrea ora ha anche il problema del sostentamento familiare: "Soluzione per non rimanere senza stipendio: mettermi in ferie. Io nel corso dell'anno ho visto il mio stipendio dimezzarsi per poi arrivare a cifre che mi vergogno solo a pensare. Affitto, bollette e una famiglia da mantenere”.



Si, perchè Andrea ha una moglie ed una figlia piccola da mantenere.



Per fortuna si sta muovendo la macchina della solidarietà civile, quella che parte dalle persone e sopperisce al vuoto inspiegabile delle istituzioni.



Steve Nulla, nota pagina facebook gestita da un misterioso utente che si definisce “paladino degli aullesi”, ha aperto una raccolta fondi chiedendo al popolo del web ed a tutta la comunità, di aiutare Andrea, anche con una piccola donazione sul conto corrente bancario intestato ad Andrea Angelotti, iban: IT49F0538769860000035309876.