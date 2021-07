Una notte di poesia, musica e recitazione: a San Caprasio va in scena “C’è tempo”

Altri articoli in Aulla

venerdì, 16 luglio 2021, 17:20

I circoli PD di Albiano Magra, Bolano-Ceparana, Calice al Cornoviglio e Follo esprimono soddisfazione per l’apertura delle rampe in A12 a Ceparana

domenica, 4 luglio 2021, 17:25

“Andrea ha bisogno di noi”: è questo lo slogan della raccolta fondi per aiutare Andrea Angelotti, il giovane corriere della ditta Bartolini che si trovava sul ponte di Albiano nel momento esatto in cui crollò l'8 aprile di un anno fa

sabato, 3 luglio 2021, 16:00

L’estate aullese riparte sabato 3 luglio con i dialoghi Dove eravamo rimasti, a cura dell’associazione “Fili di Juta”, che presso i giardini Franca Fiasella, alle ore 18.30, porteranno le testimonianze del tempo in cui lo stabilimento della Ragnaia dava lavoro a 1.500 persone e cambiò il volto della città

mercoledì, 30 giugno 2021, 17:22

Il consiglio comunale di fine mese per l’approvazione della Tari, è stato disertato dalle opposizioni che, di comune accordo, hanno affidato alla consigliera Maria Grazia Lombardi il compito di spiegare in aula le motivazioni

domenica, 27 giugno 2021, 10:56

Piazza "Smisurata preghiera" (Fabrizio De André), nuovo spazio urbano che il sindaco di Aulla e il Patron del Premio Lunezia hanno inaugurato con la partecipazione e l'entusiasmo del mondo della musica leggera italiana

lunedì, 21 giugno 2021, 21:19

Andranno in approvazione del prossimo consiglio comunale le nuove tariffe TARI per il 2021, che prevederanno per le utenze domestiche la conferma delle tariffe 2020 e per le attività economiche le stesse riduzioni previste nel 2020