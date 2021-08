Aulla



Biglioli (Forza Italia): "Vergognoso chela biglietteria della stazione di Aulla sia chiusa. E qualcuno parla di turismo?"

mercoledì, 25 agosto 2021, 09:57

La Lunigiana, in generale, sta assumendo un ruolo interessante nel panorama del turismo sostenibile, con un marchio ed un' operazione di marketing territoriale vincente sul mercato dell'incoming. Non ovunque, a quanto pare, le cose vanno come dovrebbero, a detta di Biglioli, Forza Italia, consigliere di opposizione ad Aulla, che in un comunicato, denuncia lo stato in cui versa la locale stazione ferroviaria e altri servizi rivolti ai potenziali turisti.

"La stazione di Aulla Lunigiana è la così detta cattedrale nel deserto - esordisce - non solo i collegamenti sono pochi e scarsi, ma manca anche totalmente la necessaria informazione turistica e per finire in bellezza, addirittura la biglietteria è chiusa".

"È questo che il Comune di Aulla vuole offrire ai turisti e soprattutto agli stranieri che raggiungono via treno, la città? - si chiede - Ha ancora senso che l'ufficio informazioni turistiche si trovi a piano

terra del palazzo comunale? È in grado l'amministrazione di fornire i dati sugli accessi a questo ufficio?".

"Per quanto riguarda le linee di azione turistica - continua - il sindaco Valettini e l'assessore al ramo sono in grado di fornire alla popolazione un resoconto di quanto programmato, di come sia stato realizzato e

finanziato? Purtroppo il turismo non si fa con qualche serata, seppur piacevole, organizzata in maniera estemporanea".

Purtroppo - prosegue - non si può lavorare così al turismo di una città di oltre 10 mila abitanti: ad Aulla, ormai è evidente a tutti, l'improvvisazione regna sovrana e neanche i buoni rapporti del sindaco con le altre istituzioni, come RFI e Trenitalia, sono serviti a garantirsi servizi degni di questo nome. Se non si sa fare si copi Pontremoli: non dovrebbe essere difficile. Lì però ci sono idee e competenze".