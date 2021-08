Campus estivo di Barbarasco: record di presenze e partecipazione da tutti i Comuni

Altri articoli in Aulla

venerdì, 6 agosto 2021, 13:56

L’ufficio associato avrà funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dei comuni di Aulla e Podenzana

giovedì, 5 agosto 2021, 13:51

Tutto esaurito alla 26esima edizione del Premio Lunezia 2021, con numerosi ospiti e big premiati. L’evento si è svolto nella serata di ieri, 4 Agosto, in ottemperanza delle norme emanate per contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in quella suggestiva e centralissima Piazza Cavour che vide Fabrizio De Andrè e Fernanda...

mercoledì, 4 agosto 2021, 17:52

La mano tesa alle imprese di Albiano Magra prevede che ai contributi già erogati si aggiunga adesso il nuovo ristoro destinato a tutte quelle imprese che hanno subito un calo di fatturato, rispetto alle 2019, di almeno il 30 per cento

lunedì, 2 agosto 2021, 12:10

Drammatico episodio l'altra sera con l'uomo che si è tuffato nel fiume dopo aver appreso della morte del padre in patria

sabato, 31 luglio 2021, 19:38

Presentato il servizio in convenzione per il potenziamento estivo del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Aulla

sabato, 31 luglio 2021, 19:36

Prosegue il calendario degli appuntamenti inseriti nel palinsesto estivo organizzato dal Comune di Aulla, in collaborazione con associazioni, privati ed enti, per ravvivare la stagione estiva della comunità cittadina