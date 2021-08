Aulla



Ponte di Albiano, pronto l’avviso per un contributo regionale di 5 mila euro alle attività economiche

mercoledì, 4 agosto 2021, 17:52

Via libera della giunta regionale toscana all’avviso per un ulteriore ristoro forfettario massimo di 5000 euro alle attività economiche e produttive extragricole danneggiate dal crollo del ponte di Albiano Magra e dall’isolamento che ne è conseguito, aggravato dalle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19 che hanno impedito ai cittadini della limitrofa provincia di La Spezia di recarsi nella frazione aullese, in assenza di opportune giustificazioni per motivi di lavoro o di necessità.

La giunta aveva licenziato all’inizio di giugno scorso una proposta di modifica alle legge 59 con cui, un anno fa a luglio, la Regione era già intervenuta per sostenere le attività economiche del territorio, in grave difficoltà. Seguito l’approvazione della proposta da parte del consiglio regionale, nella giornata di ieri, su proposta dell’Assessore all’Economia Leonardo Marras, la giunta ha quindi proceduto alle indicazioni con netto anticipo sui sessanta giorni previsti all’avviso che sarà pubblicato da Sviluppo Toscana, società partecipata dalla Regione.

La mano tesa alle imprese di Albiano Magra prevede che ai contributi già erogati si aggiunga adesso il nuovo ristoro destinato a tutte quelle imprese che hanno subito un calo di fatturato, rispetto alle 2019, di almeno il 30 per cento. “Il ristoro potrà essere cumulato rispetto a quanto già percepito e sarà uguale per tutti – ha dichiarato l’Assessore Marras, specificando che lo stanziamento per l’operazione ammonta a 121 mila euro.

Un intervento a sostegno delle attività economiche di Albiano Magra era stato nei giorni scorsi ripetutamente sollecitato dal sindaco di Aulla Roberto Valettini, che aveva scritto al Presidente della Toscana Eugenio Giani sottolineando come, pur con l’apertura delle nuove rampe autostradali per l’accesso alla A12, le stesse imprese rimanessero isolate e tagliate fuori dal passaggio viario.

ll sindaco Valettini, a nome dell'Amministrazione Comunale tutta, esprime oggi piena soddisfazione per il risultato ottenuto, "per l’impegno profuso nel convincere la Regione a stanziare nuovi contributi a beneficio degli albianesi, nella convinzione che per queste popolazioni si debba continuare a porre in essere azioni concrete e non espressioni di mera solidarietà".

Soddisfazione espressa anche dall’Assessore al Commercio e alle Attività Produttive del Comune di Aulla Giada Moretti, che commenta lo stanziamento regionale come “una nuova boccata d’aria fresca per le attività di Albiano dopo l'uscita di un primo bando, con le economie che ne sono derivate: i nostri imprenditori hanno ancora bisogno di aiuto e il fatto che la Regione abbia confermato il proprio sostegno in questo tempo di attesa e sacrificio che ci separa dall'ultimazione del nuovo ponte, è certamente un segnale importante. Ad oltre un anno dal crollo del ponte e con la prospettiva di attendere fino ad aprile 2022 per avere il ponte nuovo – commenta Giada Moretti – è evidente che le imprese hanno ancora bisogno di aiuto. Ogni forma di sostegno è dunque ben accetta e la vicinanza dimostrata dalla Regione nei confronti delle nostre attività è un segnale molto importante".



M. C.