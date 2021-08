Aulla



RadioA inaugura la sede di Aulla, animato dibattito tra Valettini e Lombardi

sabato, 28 agosto 2021, 20:33

Sono partiti i confronti tra i sindaci della Lunigiana e i capigruppo delle opposizioni nei consigli comunali. Sabato mattina, nel nuovo studio di Radio A ad Aulla in Via Nazionale, che è stato così inaugurato, si sono confrontati il sindaco Roberto Valettini e Maria Grazia Lombardi della lista Idee in Comune.



Tra i temi del dibattito, condotto da Matteo Gianni (Radio A) e Francesca Mastracci (Eco della Lunigiana), lo stato dell’arte dei cantieri aperti, dal via alla costruzione della palestra della scuola media (il 13 settembre si procede con l’affidamento dei lavori) grazie a un finanziamento di 880mila euro della Regione, al masterplan che cambierà il volto della città, con la creazione di una viabilità a scorrimento veloce, che ha un finanziamento di 1 milione e 700mila euro.



Non mancano le criticità, sottolineate dalla opposizione, come la piscina di Quercia, ancora senza un gestore (il bando è andato deserto ma il sindaco ha detto di vedere la luce in fondo al tunnel). E la scuola di Serricciolo, i cui lavori di ristrutturazione dovevano finire nell’aprile 2020.

E ancora, il controverso caso ex-Cjmeco. La sentenza vinta contro il Demanio dal Comune è secondo Valettini “il risultato più importante in 60 anni”. Anche se Lombardi ha stigmatizzato che la bonifica a carico del Demanio resta un punto dolente, perché la tempistica è incerta. Come critico è il caso Eurospin con la causa intentata dalla società Quercia Verde.

Il sindaco Valettini si prepara ad affrontare l’ultimo anno del suo mandato e non ha escluso, come la stessa Maria Grazia Lombardi, l’intenzione di ricandidarsi “rafforzando la squadra”. Molti i progetti ambiziosi da portare a conclusione, non ultimo il nuovo asilo già finanziato con 3 milioni di euro.

Quanto al ponte di Albiano, venerdì c’è stata la conferma dal commissario Saccodato che i lavori procedono in linea con il cronoprogramma. Fine lavori prevista per il 31 marzo 2022.

Sabato 4 settembre la seconda puntata, ospiti il sindaco di Pontremoli Lucia Baracchini e il capogruppo della opposizione Francesco Mazzoni.

Il video del dibattito è disponibile sulla pagina Facebook di Eco della Lunigiana e RadioA.