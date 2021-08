San Severo si farà

Altri articoli in Aulla

martedì, 31 agosto 2021, 10:15

I militari, nel transitare nel piccolo borgo di Caprigliola, hanno notato un’auto ferma in corrispondenza dell’unico bar presente. E’ scattato così il controllo: si trattava di un cittadino marocchino 52enne; una vecchia conoscenza dei carabinieri albianesi

lunedì, 30 agosto 2021, 14:56

La scrittrice Marina Pratici, originaria di Aulla in provincia di Massa Carrara, è in lizza nella categoria “Letteratura” nel contesto della seconda edizione del Premio alle eccellenze “Mare di cristallo”, che avrà la sua serata di gala sabato 11 dicembre a Barcellona, in Spagna

domenica, 29 agosto 2021, 09:52

L’amministrazione comunale di Aulla informa che sono iniziati i lavori di realizzazione della nuova pavimentazione nella scuola di Albiano Magra

sabato, 28 agosto 2021, 20:33

Sono partiti i confronti tra i sindaci della Lunigiana e i capigruppo delle opposizioni nei consigli comunali. Sabato mattina, nel nuovo studio di Radio A ad Aulla in Via Nazionale, che è stato così inaugurato, si sono confrontati il sindaco Roberto Valettini e Maria Grazia Lombardi della lista Idee in...

venerdì, 27 agosto 2021, 11:49

Un altro duro colpo è stato inferto alla piazza di spaccio lunigianese dai carabinieri della stazione di Aulla con l'arresto di Gianmarco Fontana, 19 anni, di Aulla, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

mercoledì, 25 agosto 2021, 09:57

La Lunigiana, in generale, sta assumendo un ruolo interessante nel panorama del turismo sostenibile, con un marchio ed un' operazione di marketing territoriale vincente sul mercato dell'incoming. Non ovunque, a quanto pare, le cose vanno come dovrebbero, a detta di Biglioli, Forza Italia, consigliere di opposizione ad Aulla, che in...