Scuola di Albiano Magra: iniziati i lavori di pavimentazione

sabato, 28 agosto 2021, 20:33

Sono partiti i confronti tra i sindaci della Lunigiana e i capigruppo delle opposizioni nei consigli comunali. Sabato mattina, nel nuovo studio di Radio A ad Aulla in Via Nazionale, che è stato così inaugurato, si sono confrontati il sindaco Roberto Valettini e Maria Grazia Lombardi della lista Idee in...

venerdì, 27 agosto 2021, 11:49

Un altro duro colpo è stato inferto alla piazza di spaccio lunigianese dai carabinieri della stazione di Aulla con l'arresto di Gianmarco Fontana, 19 anni, di Aulla, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

mercoledì, 25 agosto 2021, 09:57

La Lunigiana, in generale, sta assumendo un ruolo interessante nel panorama del turismo sostenibile, con un marchio ed un' operazione di marketing territoriale vincente sul mercato dell'incoming. Non ovunque, a quanto pare, le cose vanno come dovrebbero, a detta di Biglioli, Forza Italia, consigliere di opposizione ad Aulla, che in...

sabato, 21 agosto 2021, 09:28

Accoglienza partecipata ed integrata ai pellegrini in cammino per il ventennale dell’associazione europea delle Vie Francigene

venerdì, 20 agosto 2021, 16:40

Sono arrivati ad Aulla nel pomeriggio di ieri, giovedì 19 agosto, i camminatori partiti a metà giugno da Canterbury e diretti a Santa Maria di Leuca attraverso la nuovissima ed incontaminata Francigena del Sud, per la marcia-evento di oltre 3.000 km “Via Francigena. Road to Rome 2021. Start Again!”

giovedì, 19 agosto 2021, 12:22

Sarà presentato venerdì 20 agosto alle 18:30 presso i Giardini Monsignor Guidoni di Aulla Il sussurro dell’anima: il primo libro per gli autori, Gian Maria Felicetti e Sara Lombardi, rispettivamente psicologo e educatrice professionale, qui prestati alla scrittura