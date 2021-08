Aulla



Marocchino tenta il suicidio, lo salvano i carabinieri e il personale medico

lunedì, 2 agosto 2021, 12:10

Nel corso della serata del 28 luglio sono giunte al “112 NUE” diverse richieste d’intervento da utenti della strada in transito ad Aulla, frazione Pallerone: un uomo cercava di gettarsi sulle macchine in corsa.

Sul posto si è recata subito la pattuglia della stazione di Licciana Nardi ed in effetti quanto riferito dai cittadini era vero: una persona di origini marocchine stava tentando di farsi investire, solo la prontezza degli autisti aveva, sino ad allora, evitato il peggio.

I militari tentavano di creare un dialogo con quel giovane che, in evidente stato confusionale, urlava di voleva farla finita perché aveva appena saputo che il padre era deceduto in Marocco.

Gli uomini dell’Arma tentavano in ogni modo di rincuorare l’uomo, che dai documenti risultava essere un 43 enne residente nelle vicinanze, ma senza grandi risultati motivo per il quale richiedano la presenza sul posto di personale medico del “118” che poco dopo arrivava.

Con la presenza dei carabinieri, del personale sanitario e di un cugino, sembrava che le cose andassero per il meglio allorquando il 43 enne, con mossa fulminea, si metteva a correre, rincorso dai militari, e si gettava nella acque del torrente “Aulella”. I Carabinieri, a loro volta, si gettavano in acqua e, con l’aiuto di due giovani sanitari, lo portavano in salvo.

A questo punto veniva richiesta la presenza di personale medico specializzato che provvedeva a sedare il malcapitato che veniva ricoverato presso il reparto di psichiatria del NOA di Massa.