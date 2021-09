Aulla



Ennesima spaccata con furto ad Aulla: beccato marocchino

venerdì, 24 settembre 2021, 10:34

di michela carlotti

Questa volta è stato colto con le mani nel sacco l'autore dell'ennesima spaccata con furto ad Aulla. E' stato visto in azione dentro il bar Trocadero in viale Resistenza, intorno alla mezzanotte. La testimone, una donna residente nei dintorni, ha immediatamente avvisato i carabinieri che in poco tempo sono giunti sul posto cogliendo l'uomo dentro il locale, in fragranza di reato.



Si tratta di un uomo di nazionalità marocchina, che si era introdotto nel bar tagliando il deor in tela che si trova all'esterno, per poi sfondare la vetrina ed entrare all'interno del locale. A quel punto è scattato l'allarme ma prima ancora dell'arrivo della pattuglia, la volante dei carabinieri allertati dalla testimone era sul posto.



Il titolare del bar riferisce che sono stati portati via solo pochi soldi: "Visti i precedenti, lasciamo addirittura la cassa aperta per evitare che la danneggino. Il ladro ha portato via il cassetto degli spiccioli che i carabinieri hanno già recuperato ed a breve mi riconsegneranno".



L'uomo, in evidente stato di agitazione, è stato placcato fisicamente da tre militari che lo hanno poi condotto in caserma. Non è ancora chiaro se si tratta dello stesso autore delle recenti spaccate avvenute al Theta Market, al bar Bio Lino e alla MAB della Filanda, ma questa volta a differenza delle precedenti, c'è la fragranza di reato e pertanto potrebbe scattare la condanna a pena detentiva.