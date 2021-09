Aulla



Imprese di Albiano isolate, un nuovo ristoro da 5 mila euro dopo il crollo del ponte

martedì, 14 settembre 2021, 12:31

Bando aperto. La giunta aveva deciso lo scorso 8 giugno un ulteriore sostegno alle imprese di Albiano, in provincia di Massa Carrara, danneggiate dall’isolamento provocato dal crollo sulla statale 330 del ponte sul Magra, venuto giù l’8 aprile 2020 e non ancora ricostruito. L’aiuto si aggiunge ai contributi già erogati in passato, previsti dalla legge regionale n. 59 approvata il 10 luglio 2020 e modificata nel 2021 per aumentare le risorse e semplificare le procedure.

Domani, 15 settembre, sul sito di Sviluppo Toscana sarà pubblicato il nuovo bando e da subito le domande potranno essere inviate, fino al 15 ottobre, per posta elettronica certificata al Comune di Aulla (comune.aulla@postacert.toscana.it).

Il ristoro forfettario a fondo perduto sarà al massimo di 5000 euro: a disposizione ci sono circa 121 mila euro. Sarà uguale per tutti , richiedibile dalle attività economiche (non agricole) tuttora in attività che nel 2020 abbiano subito perdite per almeno il 30 per cento rispetto all’anno precedente. Esattamente la stessa soglia utilizzata per i ristori Covid. Il contributo sarà cumulabile, fino al massimo della perdita di fatturato, agli altri contributi ricevuti come ristori Covid.Del resto la penalizzazione subita dalle imprese, isolate per il crollo del ponte, si è sommata alle restrizioni alla mobilità introdotte dai provvedimenti nazionali per il contenimento dell’emergenza sanitaria epidemiologica.

Per le imprese e professionisti che abbiano avviato l’attività nel corso del 2019 il confronto riguarderà i mesi corrispondenti in cui l’azienda ha operato, dall’emissione del primo scontrino o della prima fattura.