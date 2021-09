Aulla



No al “dimenticatoio”. Aulla: partita la petizione “riapriamo la biglietteria”

venerdì, 24 settembre 2021, 00:12

di Michela Carlotti

C’è chi al dimenticatoio Lunigiana, in cui anche troppi politici pensano di relegare questa rigogliosa terra, proprio non si rassegna. E così un trio di aullesi, due ragazzi ed una ragazza che preferiscono restare anonimi, ha lanciato una petizione online sulla piattaforma chance.org per la riapertura della biglietteria assistita nella stazione ferroviaria di Aulla.

Come quelle di tante altre stazioni, anche la biglietteria di Aulla infatti è stata chiusa durante il lockdown, e da allora non è più stata riaperta. A differenza di Pontremoli dove, invece, la biglietteria è chiusa solo nei weekend.

Inutile dire quanto possa essere importante un tal servizio, specie ad Aulla che è il comune più popoloso della Lunigiana e snodo cruciale per l’intero territorio, in posizione frontaliera con le vicine regioni Liguria ed Emilia Romagna.

L’assenza di personale che possa dare assistenza ai viaggiatori costituisce un disservizio che si aggiunge alla posizione decentrata e poco funzionale della stazione ferroviaria rispetto al contesto cittadino. Il servizio di bus navetta, quando attivo, è oltretutto a pagamento.

E se i giovani se la cavano anche con la biglietteria automatica o, in alternativa con la App di Trenitalia, tante persone anziane con la macchinetta automatica non ci sanno proprio fare. Capita, inoltre, di vedere turisti con lo sguardo perso che non sanno dove rigirarsi: presenza di un lavoratore addetto sicuramente aiuterebbe.

Un gran parlare di turismo oltretutto non manca nei tavoli istituzionali della- e-sulla Lunigiana ma, come in questo caso, a volte mancano gli ingranaggi più elementari del motore, senza i quali il motore stesso non parte.

“Riapriamo la biglietteria”, dunque, è il titolo della petizione indirizzata al sindaco di Aulla, Roberto Valettini, affinché se ne faccia carico nelle sedi opportune. I promotori puntano ad arrivare a 500 firme, dopodiché la consegnano al sindaco e… vediamo che succede.

È possibile firmare la petizione all’indirizzo: https://www.change.org/p/roberto-valettini-riapriamo-la-biglietteria