Presentazione del 20° libro di Marina Pratici

martedì, 14 settembre 2021, 12:52

Prosegue il tour internazionale di presentazione delle proprie opere letterarie per Marina Pratici.

Lunedì 20 settembre, infatti, la scrittrice originaria di Aulla, in Provincia di Massa Carrara, sarà a Barcellona, in Spagna, per la presentazione del suo ventesimo libro, intitolato “La vocazione sinfoniale” (Edizioni Helicon).

Nell’occasione l’autrice converserà con il professor Antonio Valastro, il quale illustrerà il volume, che è composto da undici saggi e si avvale della prefazione del poeta milanese Rodolfo Vettorello, dal gennaio 2020 candidato al Premio Nobel per la letteratura.

Un altro bel traguardo per Marina Pratici, la quale dirige quattro collane (narrativa, poesia, teatro e letteratura per l'infanzia) per la Casa editrice Helicon di Arezzo ed ha pubblicato, prima de “La vocazione sinfoniale”, diciotto raccolte di poesie, un romanzo tradotto in quattro lingue e più saggi; ha, inoltre, all'attivo più di trecento pubblicazioni critico – letterarie.

“La vocazione sinfoniale” è una raccolta di saggi nati come relazioni in sede congressuale e, in seguito, ricomposti in forma scritta: le relazioni sono state tenute, nel corso degli anni, in Italia, in Spagna, in Portogallo e in Belgio.

Come sottolinea, nella nota in esergo all’opera, il professor Augustine P. Martel, la via prediletta da Marina Pratici è quella dell’immediatezza e del dialogo: “Le conversazioni letterarie, terreno d’azione dell’autrice, offrono sguardo nuovo sul troppo letto, sul troppo scritto; quelle di pronuncia sociale mi toccano particolarmente” aggiunge Martel, il quale conosce l’impegno trentennale della scrittrice aullese nel campo dei diritti umani.

Le conversazioni si muovono su più argomenti: dall’”Orlando” di Virginia Woolf a “Il vaso d’oro” di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann; dalle lettere d’amore alla negazione del diritto di essere bambine; da Eleonora Duse e l’”Elektra” di Hugo von Hofmannsthal alla poesia “Nella stanza” di Emily Dickinson; dalla Cultura quale luogo paradigmatico del bene (Thomas Stearns Eliot) alla Gentilezza come parola d’ordine del terzo millennio (Carlo Rocchetta); dal Mistero della Creazione secondo Sigmund Freud all’indefinibilità della Poesia secondo Eugenio Montale.

Il tutto nel segno, imperativo, della vocazione sinfoniale; come suggerisce il professor Emerico Giachery (citazione dalla quarta di copertina del volume): “La scrittura saggistica dell’interprete letterario non ha minor dignità e qualità di quella del narratore e del poeta.

Al pari di qualsiasi altra scrittura letteraria, richiede ritmo, arte del modulare e concertare, finezza di passaggi, sensibilità semantica e persino immaginazione di una qualità particolare.

Movendosi su più piani, la scrittura saggistica ha vocazione sinfoniale”.

CURRICULUM VITAE SINTETICO DI MARINA PRATICI

Marina Pratici, nata a Viareggio nel 1961, è critico letterario, saggista e poeta.

Fondatrice e presidente di prestigiosi Premi letterari internazionali, è ideatrice e curatrice di "Costellazione libri – Mostra del libro e dell'editoria”.

Tiene seminari e conferenze in sede universitaria in Italia e all'estero, rappresentando il nostro Paese in importanti Festival internazionali.

Ha ricevuto tredici Premi alla carriera, la distinzione di Ufficiale della Repubblica italiana, la medaglia della presidenza del Senato e la Laurea honoris causa in Scienze umane.

Pluriaccademica, è stato nominata Ambasciatrice della cultura italiana nel mondo e Dama della cultura europea.

È presidente del Cenacolo intercontinentale “Le nove muse” e presidente onoraria dell'Union mundial de poetas por la paz y por la libertad.