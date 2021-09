“Riapriamo la biglietteria della stazione”: dalla petizione di tre giovani aullesi alla discussione istituzionale

Altri articoli in Aulla

venerdì, 24 settembre 2021, 10:34

Si tratta di un uomo di nazionalità marocchina, che si era introdotto nel bar tagliando il deor in tela che si trova all'esterno, per poi sfondare la vetrina ed entrare all'interno del locale

venerdì, 24 settembre 2021, 00:12

C’è chi al dimenticatoio Lunigiana, in cui anche troppi politici pensano di relegare questa rigogliosa terra, proprio non si rassegna. E così un trio di aullesi, due ragazzi ed una ragazza che preferiscono restare anonimi, ha lanciato una petizione online sulla piattaforma chance.org per la riapertura della biglietteria assistita nella...

martedì, 14 settembre 2021, 12:52

Lunedì 20 settembre, infatti, la scrittrice originaria di Aulla, in provincia di Massa Carrara, sarà a Barcellona, in Spagna, per la presentazione del suo ventesimo libro, intitolato “La vocazione sinfoniale” (Edizioni Helicon)

martedì, 14 settembre 2021, 12:31

Bando aperto. La giunta aveva deciso lo scorso 8 giugno un ulteriore sostegno alle imprese di Albiano, in provincia di Massa Carrara, danneggiate dall’isolamento provocato dal crollo sulla statale 330 del ponte sul Magra, venuto giù l’8 aprile 2020 e non ancora ricostruito

sabato, 11 settembre 2021, 11:41

Grandissimo successo per la prima edizione del Premio Scarabello, svoltosi ieri sera ad Aulla in una nuovamente gremita (rigorosamente nel rispetto delle disposizioni anti Covid19) Piazza Gramsci

giovedì, 9 settembre 2021, 20:45

In occasione del “Premio Scarabello” che verrà celebrato questa sera in piazza Gramsci ad Aulla a partire dalle 21, il CONI e il comune di Aulla premieranno anche gli atleti lunigianesi Omar Venturini e Gabriel Chirita di Albiano, Luis Hodaj di Aulla e Sebastian Murea di Terrarossa